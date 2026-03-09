Derrumbe en San Antonio Abad: revelan que edificio presentaba daños por sismos de 1985 y 2017

Revelan que edificio colapsado en San Antonio Abad presentaba daños por sismos de 1985 y 2017.

La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGRyPC), Miriam Urzúa, reveló que el edificio que se derrumbó en Calzada de San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, presentaba daños generados por los sismos de 1985 y 2017.

“Mira, este era un edificio que había tenido problemas desde 2017, desde los terremotos del 2017, pero también incluso desde 1985″, afirmó la titular de la SGRYPC de la CDMX.

La funcionaria añadió que al interior del inmueble se realizaban las labores para su demolición, la cual está a cargo de una empresa privada. No informó si el edificio era habitable después del sismo del 85.

Colapso parcial de un edificio ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el 9 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Así ocurrió el derrumbe del edificio en San Antonio Abad

Miriam Urzúa explicó que las losas del edificio que se derrumbó en San Antonio Abad cedieron desde el tercer piso al primero, lo que provocó que al menos 4 personas quedaran atrapadas.

“Lamentablemente, eh estaban ya en un tercer nivel y se vieron las losas desde el tercero hasta el primer nivel, lo cual dejó atrapada cuatro personas”, mencionó Miriam Urzúa en una entrevista por televisión.

Posteriormente, se informó que una de las 4 víctimas fue rescatada y llevada al Hospital General Rubén Leñero (HGRL) de la CDMX. De esta forma, dijo, las autoridades solo se van a concentrar en el rescate de las 3 personas atrapadas.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes se coordinan con las autoridades de la Ciudad de México para lograr el rescate de las 3 víctimas.

Tienen ubicado dónde podrían estar las personas atrapadas

La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil explicó que para el rescate se utilizarán binomios caninos, a fin de acelerar la ubicación y extracción de las personas atrapadas.

La funcionaria reconoció que no hay una comunicación establecida entre las personas atrapadas, vía teléfono celular u otro medio. Pero aseguró que los rescatistas tienen certeza del lugar en el que podrían estar.

“No estamos en comunicación con celular, pero sí tenemos claro en qué lugar pueden estar”, aseveró tras informar el desalojo de al menos 57 personas.

Colapso parcial de un edificio ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el 9 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Descartan afectaciones al Metro de la Línea 2

Por último, Miriam Urzúa descartó que los trabajaos de rescate ocasionen el cierre del Metro San Antonio Abad, de la Línea 2.

“No hay afectación ni al metro ni a ninguna edificación aledaña”, concluyó.

