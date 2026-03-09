Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Hay tres personas atrapadas tras colapso de edificio en demolición en calzada San Antonio Abad

Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que una persona resultó lesionada

Colapsa edificio sobre la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Jonathan Castro / La Razón
Por:
La Razón Online

Al menos tres personas estarían atrapadas entre los escombros de un edificio en proceso de demolición que colapsó este 9 de marzo en un predio ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que una persona resultó lesionada.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa.
