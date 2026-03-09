Hay tres personas atrapadas tras colapso de edificio en demolición en calzada San Antonio Abad

Al menos tres personas estarían atrapadas entre los escombros de un edificio en proceso de demolición que colapsó este 9 de marzo en un predio ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que una persona resultó lesionada .

cehr