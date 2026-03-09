Se derrumba edificio de tres niveles en Calzada San Antonio Abad

Un derrumbe de tres niveles en un edificio ubicado en el número 122 de Calzada de San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este lunes.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el inmueble colapsó a unos metros de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro. En el lugar, equipos de rescate lograron sacar a dos personas que se encontraban al interior de la estructura.

Tras el incidente, se activó una célula de búsqueda con binomios caninos para la localización de otras tres personas que presuntamente permanecen atrapadas entre los escombros.

Atendemos derrumbe de tres niveles en un edificio ubicado en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, hemos rescatado a dos personas reportadas al interior de la estructura, activamos a nuestra célula homo-canina para la localización de tres personas más. Continúo… pic.twitter.com/vaeXw05bMg — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 9, 2026

Las labores de rescate continúan en la zona mientras los servicios de emergencia trabajan para ubicar a las personas reportadas como desaparecidas tras el colapso del inmueble.

En tanto, jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; la secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGRyPC), Miriam Urzúa Venegas, y demás autoridadess como el Heroico Cuerpo de Bomberos, llegaron a la escena y se encuentran trabajando.

Al lugar del siniestro llegaron autoridades de la Capital. ı Foto: Especial.

El Metro continúa funcionando, pero la Calzada San Antonio Abad está completamente cerrada con dirección al Centro Histórico.

Debido a los daños que sufrió durante el sismo de 2017, el edificio que colapsó se encontraba en proceso de demolición, lo que derivó en un operativo de emergencia y el desalojo de 57 personas de inmuebles aledaños por seguridad.

En el lugar trabajan de manera coordinada diversas corporaciones de emergencia del Gobierno de la Ciudad de México.

“Estamos aquí tres instancias principales del gobierno de la ciudad: la Secretaría de Protección Civil, Bomberos y el director general del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Sabemos perfectamente que se trata de un edificio privado que estaba en demolición y se vinieron abajo tres niveles, tres losas”, explicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Clara Brugada Molina detalló que actualmente tres personas permanecen atrapadas entre los escombros y que las labores de rescate continúan con apoyo de binomios caninos especializados.

“Tenemos actualmente a tres personas que están atrapadas y ahorita, en conjunto con los esfuerzos del Gobierno de la ciudad, se están atendiendo. Tenemos brigadas homo-caninas y toda la estrategia que tienen aquí los jefes para que poco a poco se pueda rescatar. No es una cosa tan sencilla, pero tienen experiencia frontal en el rescate, entonces esperemos que rápidamente se pueda ir actuando conforme las posibilidades lo permitan y poder rescatar a las tres personas que entendemos que ahorita están atrapadas”, señaló Clara Brugada Molina.

Clara Brugada Molina también informó que una persona ya fue rescatada con lesiones graves y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

“Ahorita tenemos información de que hay una persona que salió lesionada y politraumatizada que ya se trasladó al Hospital Rubén Leñero. Entiendo que eran 13 personas las que estaban y los demás no tuvieron ninguna complicación”, indicó.

Sobre las causas del colapso, Clara Brugada Molina dijo que aún se investigan y que la empresa responsable de la demolición ya se presentó en el lugar.

“No sabemos todavía la causa, eso es algo que se tiene que investigar. La empresa responsable no tardó en llegar para que también participen ellos; sabrán con más precisión cómo sucedieron las cosas y estaremos informando de inmediato”, comentó Clara Brugada Molina.

Asimismo, aclaró que el incidente no está relacionado con las obras del Metro ni implicará el cierre de la estación cercana.

“Ni se va a cerrar el Metro ni las obras tienen que ver. Es un proceso de demolición privado que estaban haciendo”, aseguró.

“Tenemos una persona que ya se rescató que está en el Hospital Rubén Leñero y el objetivo es rescatar a tres personas que entendemos están bajo las losas”, concluyó.

