CDMX busca romper Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó los detalles de la jornada histórica que se llevará a cabo el próximo domingo en el Zócalo capitalino, donde más de 10 mil personas se reunirán para romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo.

Se informó que este evento es la culminación de un proceso de preparación que inició en noviembre de 2025, periodo durante el cual se han realizado 70 entrenamientos similares al que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución. Para asegurar el conteo oficial, los participantes deberán recoger sus kits el próximo fin de semana, los cuales constan de un número identificador y un chip; el uso de ambos elementos, así como de ropa deportiva, es estrictamente obligatorio para ingresar y validar el registro.

La clase tendrá una duración de 35 minutos y las autoridades hicieron un llamado a los asistentes a llegar temprano, ubicar sus puntos de acceso, mantenerse activos durante toda la sesión y, primordialmente, divertirse.

Clara Brugada Molina destacó que estas actividades se desarrollan en el contexto del próximo Mundial, subrayando que la fiesta del futbol debe vivirse en las calles. Asimismo, recordó que su administración trabaja en obras que perdurarán más allá de la justa deportiva, como la construcción de 500 canchas de futbol en diversos puntos de la Ciudad de México.

Finalmente, se anunció que unos días antes de la clase masiva, la capital buscará obtener otro Récord Guinness con la realización de la ola más grande del mundo, evento que tendrá como escenario la Avenida Paseo de la Reforma.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR