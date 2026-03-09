En 2026 se realizarán medio millón de mastografías, afirma Clara Brugada

Al acompañar en el inicio de operaciones del Hospital Oncológico de la Mujer, en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que este año se realizará medio millón de mastografías en la capital, como parte del objetivo para garantizar la salud de las mujeres.

Desde las instalaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero, Clara Brugada expuso que en la Ciudad se tiene una tasa de 20 de cada cien mujeres que enfrentan esta enfermedad mueren por cáncer de mama, el cual subrayó que se puede curar si se detecta a tiempo.

“Este hospital va a jugar un papel trascendental en hacer justicia a las mujeres, con uno de los temas más importantes que es enfrentar el cáncer, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, el cáncer de ovario y en estos días de marzo que estamos justamente reivindicando los derechos de la mujer. Este hospital que se inaugure después de todo lo que ha servido en su momento cuando ella fue Jefa de Gobierno, lo transformó y hoy tenemos un gran servicio a las mujeres”, dijo Clara Brugada.

Como parte de las labores a cargo de su administración, Clara Brugada mencionó que se llevarán a cabo medio millón de mastografías este 2026.

Clara Brugada destacó que se han comprado 40 mastógrafos de la meta de cien, para ofrecer atención en toda la Ciudad, sobre todo para quienes no cuentan con seguridad social.

“Cuente con nosotros, Presidenta, para apoyar la salud de las mujeres. Si salud. Que las mujeres tengan acceso a la salud, protegemos no solo a una persona, sino a una familia, una comunidad y al país entero”, dijo Clara Brugada.

