VIDEOS y FOTOS del derrumbe de edificio en San Antonio Abad

En fotos y videos así fue el derrumbe de San Antonio Abad

Un edificio ubicado en San Antonio Abad se derrumbó la tarde de este 9 de marzo, cuando se realizaban trabajos en el inmueble. Tres personas quedaron atrapadas y una más logró ser rescatada con vida, pero con un diagnóstico reservado por la gravedad de sus lesiones.

¿Qué pasó en el edificio que se derrumbó en San Antonio Abad?

De acuerdo con la información, una empresa de demolición estaba trabajando en el inmueble. Según las personas que estaban alrededor del lugar estaban escuchando a las máquinas trabajar, cuando de repente se escuchó el colapso de la estructura.

Colapso de un edificio ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el 9 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGRyPC),Miriam Urzúa, informó que el edificio se derrumbó desde el tercer piso hasta el primero, lo que generó que al menos 4 personas quedaran atrapadas. Posteriormente, se rescató a una, la cual fue trasladada al hospital para su atención médica.

Revelan que edificio colapsado en San Antonio Abad presentaba daños por sismos de 1985 y 2017. ı Foto: David Patricio/La Razón de México.

“El hecho de que hayan caído 3 losas. Se estaba trabajando en la última losa de arriba y cayeron tres losas, de tercero, segundo y primero y esto se convirtió prácticamente en un sándwich de losa”, dijo Miriam Urzúa.

Colapsa edificio sobre la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc. ı Foto: Jonathan Castro / La Razón

Actualmente, los cuerpos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar de manera manual para poder resguardar la vida de las personas atrapadas, pues si usan maquinaria pesada, según explicó la titular de Protección Civil podría afectar al rescate, pues los trabajadores se encuentra bajo los escombros.

Binomios caninos ayudan al rescate de las personas atrapadas en edificio de San Antonio Abad ı Foto: David Patricio / La Razón

Por otra parte no se tiene un estimado de cuánto tiempo pueda tardar el rescate, debido a que lo están haciendo de manera manual.

La Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina confirma el rescate de una persona con vida tras el desplome del inmueble en calzada San Antonio Abad. Los brigadistas mantienen las labores de búsqueda para localizar a tres individuos que siguen bajo los restos de la estructura… pic.twitter.com/DyACelSvAB — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 9, 2026

Elementos de la Defensa, de la Semar y de las autoridades locales colaboran en el rescate de las personas atrapadas, así como binomios caninos.

▶ #Video | La colonia Tránsito se convierte en el epicentro de las maniobras de rescate por parte de elementos del Ejército. Mantienen vigilancia en el predio colapsado en San Antonio Abad https://t.co/l1jFjRcOfe #Derrumbe #CDMX #SanAntonioAbad



📹: Jonathan Castro… pic.twitter.com/glLbZ2L3fR — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 9, 2026

Cada hora las autoridades salen a dar una actualización sobre el estado del rescate. El trabajador rescatado se encuentra internado en el hospital Rubén Leñero.

Asimismo, las autoridades descartan que el accidente haya ocurrido por las obras del Metro que se realizan en la zona.