VIDEOS y FOTOS del derrumbe de edificio en San Antonio Abad

Un edificio ubicado en San Antonio Abad se derrumbó la tarde de este 9 de marzo, cuando se realizaban trabajos en el inmueble. Tres personas quedaron atrapadas y una más logró ser rescatada con vida, pero con un diagnóstico reservado por la gravedad de sus lesiones.
¿Qué pasó en el edificio que se derrumbó en San Antonio Abad?
De acuerdo con la información, una empresa de demolición estaba trabajando en el inmueble. Según las personas que estaban alrededor del lugar estaban escuchando a las máquinas trabajar, cuando de repente se escuchó el colapso de la estructura.
La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGRyPC),Miriam Urzúa, informó que el edificio se derrumbó desde el tercer piso hasta el primero, lo que generó que al menos 4 personas quedaran atrapadas. Posteriormente, se rescató a una, la cual fue trasladada al hospital para su atención médica.
Colapsa edificio en San Antonio Abad; quedan 2 atrapados
“El hecho de que hayan caído 3 losas. Se estaba trabajando en la última losa de arriba y cayeron tres losas, de tercero, segundo y primero y esto se convirtió prácticamente en un sándwich de losa”, dijo Miriam Urzúa.
Actualmente, los cuerpos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar de manera manual para poder resguardar la vida de las personas atrapadas, pues si usan maquinaria pesada, según explicó la titular de Protección Civil podría afectar al rescate, pues los trabajadores se encuentra bajo los escombros.
Por otra parte no se tiene un estimado de cuánto tiempo pueda tardar el rescate, debido a que lo están haciendo de manera manual.
Elementos de la Defensa, de la Semar y de las autoridades locales colaboran en el rescate de las personas atrapadas, así como binomios caninos.
Cada hora las autoridades salen a dar una actualización sobre el estado del rescate. El trabajador rescatado se encuentra internado en el hospital Rubén Leñero.
Asimismo, las autoridades descartan que el accidente haya ocurrido por las obras del Metro que se realizan en la zona.