Refuerzan vigilancia en la zona

Captan en VIDEO asalto a comensales en Lomas de Chapultepec; SSC busca al responsable

Captan asalto a mano armada en restaurante ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo

Captan asalto a mano armada en restaurante de Lomas de Chapultepec.
Captan asalto a mano armada en restaurante de Lomas de Chapultepec. Foto: X, @pilfernandez
Por:
César Huerta

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) busca al presunto responsable de asaltar a comensales de un establecimiento ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El atracó ocurrió el pasado 7 de marzo, de acuerdo con datos de cámaras de seguridad que captaron en video el tenso momento ocurrido en la terraza de la panadería Mätre, ubicada en la calle Monte Ararat.

Ocurrió poco después de las 18:30 horas, cuando un hombre, vestido con una chamarra negra y gorra azul, se acerca a un grupo de comensales mientras aparenta hablar por teléfono. En un momento desenfunda un arma de fuego y despoja a cinco personas de dinero y diversas pertenencias, para luego huir del lugar a pie.

TE RECOMENDAMOS:
Togo rescata cuerpo en derrumbe en San Antonio Abad
Captaron el momento

Togo, perrito rescatista, halló cuerpo de trabajador en derrumbe en San Antonio Abad | VIDEO

Al respecto, la SSC indicó que brinda acompañamiento a las personas afectadas para que presenten las respectivas denuncias, mientras analiza cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar y detener al responsable.

Al mismo tiempo, la corporación capitalina reforzó la presencia de elementos en las inmediaciones, “con circuitos de patrullaje y vigilancia a fin de inhibir la comisión de hechos delictivos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Conoce cómo aplica el Hoy No Circula este martes 10 de marzo de 2026 en la ZMVM.
Restricciones, autos exentos y multa

Hoy No Circula martes 10 de marzo 2026: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?