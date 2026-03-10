Captan en VIDEO asalto a comensales en Lomas de Chapultepec; SSC busca al responsable

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) busca al presunto responsable de asaltar a comensales de un establecimiento ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El atracó ocurrió el pasado 7 de marzo , de acuerdo con datos de cámaras de seguridad que captaron en video el tenso momento ocurrido en la terraza de la panadería Mätre, ubicada en la calle Monte Ararat.

Ocurrió poco después de las 18:30 horas, cuando un hombre, vestido con una chamarra negra y gorra azul , se acerca a un grupo de comensales mientras aparenta hablar por teléfono. En un momento desenfunda un arma de fuego y despoja a cinco personas de dinero y diversas pertenencias, para luego huir del lugar a pie .

Al respecto, la SSC indicó que brinda acompañamiento a las personas afectadas para que presenten las respectivas denuncias, mientras analiza cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar y detener al responsable.

Al mismo tiempo, la corporación capitalina reforzó la presencia de elementos en las inmediaciones, “con circuitos de patrullaje y vigilancia a fin de inhibir la comisión de hechos delictivos”.

