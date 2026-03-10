Clara Brugada asegura que no habrá impunidad en esclarecimiento de inmueble colapsado en San Antonio Abad.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó los resultados de las labores de rescate tras el colapso de un inmueble en proceso de demolición en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc; y aseguró que no habrá impunidad en la investigación del caso que dejó a una persona lesionada y a tres más sin vida.

En conferencia de prensa, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina expresó la voluntad del gobierno de la ciudad para que la investigación en torno al caso se conduzca con transparencia y se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias con el objetivo de deslindar todas las responsabilidades necesarias.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la reparación integral del daño, con el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidades, y que se haga justicia. No puede haber impunidad”, aseguró.

La Jefa de Gobierno indicó que tras las labores de rescate en el inmueble colapsado se pudo confirmar el lamentable fallecimiento de tres personas, de 40, 33 y 30 a por lo que externó su solidaridad con las familias.

“Quiero expresar mi profunda solidaridad con los trabajadores afectados por el derrumbe. Podemos confirmar ya tres lamentables y dolorosos fallecimientos. A sus familias les expresamos nuestro acompañamiento y nuestro compromiso con la reparación integral del daño, con el esclarecimiento de los hechos y con que se haga justicia; el Gobierno de la Ciudad seguirá acompañando de manera directa a las familias en todo momento”, señaló.

Brugada Molina informó que durante las labores de rescate un trabajador fue localizado con vida y trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde se reporta fuera de peligro y con evolución favorable. “Vamos a estar atentos al desarrollo de su situación hasta que pueda regresar plenamente con su familia”, expresó.

La Jefa de Gobierno destacó que desde el primer momento se activó un amplio operativo interinstitucional para atender la emergencia con “equipo especializado de rescatistas, personal de Protección Civil, bomberos, policías, paramédicos y especialistas en obras, además del apoyo de Defensa, Marina y Guardia Nacional”, explicó.

Asimismo, reconoció el trabajo de los cuerpos de emergencia que participaron en las labores durante varias horas, y que no descansaron hasta concluir la tarea de rescate y que continúan en la fase final de sus labores.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México activó mecanismos de acompañamiento integral a los familiares de las víctimas, quienes son procedentes del Estado de México, Hidalgo y Veracruz, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el objetivo de mantener comunicación directa para garantizar el apoyo en todo lo que necesiten, desde asesoría hasta espacios de descanso y atención durante el proceso.

Respecto al inmueble, Brugada Molina explicó que se trataba de un edificio privado en proceso de demolición que resultó afectado por el sismo de 2017, el cual había sido clasificado como de alto riesgo y notificado desde 2018 para su demolición. Los trabajos eran realizados por particulares conforme a los trámites promovidos ante la Comisión para la Reconstrucción.

Brugada Molina informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Asimismo, la titular del Ejecutivo local anunció que solicitará a las 16 alcaldías de la Ciudad de México fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia en procesos de demolición, a fin de prevenir riesgos y reforzar la seguridad en este tipo de obras. “Nuestro compromiso es con la seguridad de las y los trabajadores y con la protección de la ciudadanía”, aseveró.

Informamos sobre el derrumbe ocurrido en San Antonio Abad y con dolor confirmamos la pérdida de tres trabajadores. Estamos acompañando a las familias en el proceso para la reparación del daño.



La @FiscaliaCDMX ya investiga y llegaremos hasta las últimas consecuencias para… pic.twitter.com/yDx3AyoH1B — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 10, 2026

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, indicó que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México; de la Ley Orgánica de Alcaldías, en su artículo 32, y el Reglamento para las Construcciones del Distrito Federal, se establece que a las alcaldías —en el ámbito de sus atribuciones en materia de desarrollo urbano, protección civil y verificación administrativa— corresponde vigilar las obras y demoliciones que se realicen en su territorio y que se ejecuten conforme a las medidas de seguridad, como son la protección de las edificaciones colindantes, la seguridad de las personas, riesgos a la vía pública y daños a terceros.

Reveló que el 25 de mayo del 2018 el Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México determinó la necesidad de la demolición total del inmueble de la calle de San Antonio Abad, número 124, colonia Tránsito, debido al riesgo estructural existente tras las afectaciones por los sismos de 2017, edificio que desde entonces permaneció vacío.

El 2 de junio del 2018, dijo, el Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México notificó al titular de la edificación la necesidad de demolerlo ante el riesgo estructural identificado.

Inti Muñoz indicó que el 20 de noviembre de 2020 los propietarios constituyeron el Fideicomiso 777 para gestionar y ejecutar las acciones relacionadas con la demolición.

Añadió que el 14 de julio de 2025 el representante legal del fideicomiso solicitó la aplicación del Acuerdo General de Facilidades Administrativas para trabajos relacionados con la demolición.

La Comisión para la Reconstrucción, mediante oficio de fecha 20 de octubre de 2025, notificó a la alcaldía Cuauhtémoc que la solicitud presentada por los propietarios cumplía con los requisitos iniciales para tener derecho a los preceptos definidos en la ley para la reconstrucción y el acuerdo de facilidades mencionado.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, destacó el gran trabajo coordinado de 400 funcionarios de las distintas dependencias del gobierno de la ciudad, así como de todos los servicios de emergencia, lo cual permitió actuar ante la situación en un tiempo récord de 20 horas, desde el momento del colapso hasta el término de la emergencia.

Urzúa Venegas resaltó el apoyo recibido por binomios caninos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de las Secretaría de Marina y Seguridad Ciudadana, los cuales permitieron hacer los marcajes en los posibles lugares en donde estaban los trabajadores afectados.

La secretaria de Salud Pública de la capital, Nadine Gasman Zylbermann, indicó que el trabajador trasladado al Hospital Rubén Leñero se trata de un individuo de 43 años, cuyo estado de salud se reporta como estable, y a quién se le realizan estudios para descartar cualquier complicación

JVR