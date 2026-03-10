Localizan tercer cuerpo de trabajador que falleció en edificio de San Antonio Abad

Colapso parcial de un edificio ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el 9 de marzo de 2026.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) confirmó el deceso de los dos trabajadores que eran buscados tras quedar atrapados en el colapso de un edificio, en San Antonio Abad 124.

A las 06:46 horas la dependencia capitalina informó sobre el hallazgo de un cuerpo, por lo cual sumaban ya dos los fallecidos por este accidente.

Dos horas más tarde, la autoridad precisó que el otro trabajador habría fallecido también, pero aún no sé rescataba su cuerpo.

“Derivado de los trabajos que se realizan para encontrar al último trabajador afectado por el colapso parcial del edificio ubicado en Av. San Antonio Abad, lamentablemente, se confirma su fallecimiento. Continuamos realizando labores para la recuperación del cuerpo.

“La Fiscalía capitalina realizará los trabajos pertinentes”, indicó.

De acuerdo con la SGIRPC, el edificio colapsó la tarde del lunes mientras 57 trabajadores llevaban a cabo labores de demolición, mismas que empezaron entre diciembre y enero.

Estos trabajos los realizaba la empresa Desarrolladora Metropolitana, S.A. de C.V. (DeMet), misma que, de acuerdo con registros mercantiles consultados por La Razón, fue declarada en quiebra en 2024; además, aparece en el buró comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor.

