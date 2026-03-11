Asesinan a conductor en ataque directo en Tlalpan; camioneta se estrella en Periférico Sur

Una persona fue asesinada este miércoles en un ataque directo mientras conducía una camioneta en inmediaciones de Periférico Sur, a la altura de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

En un informe preliminar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la agresión ocurrió sobre la calle John F. Kennedy, donde un sospechoso a bordo de una motocicleta interceptó a la camioneta SUV de la marca Jeep.

Una persona pierde la vida por impactos de bala al interior de una camioneta, los hechos ocurrieron sobre Periférico sur. Más información por @AztecaNoticias @ahoramasoficial @SSC_CDMX @FiscaliaCDMX @TlalpanVecinos @TlalpanAl pic.twitter.com/HbfqifbZxp — Graw 11 (@grawperez) March 12, 2026

Se presume que la persona conductora murió en el acto, debido a que la unidad avanzó sin control hasta estrellarse en el muro de contención de los carriles centrales de Periférico Sur, donde impactó a otro vehículo.

De acuerdo con N+Foro el automóvil afectado era conducido por una mujer, quien resultó lesionada y fue atendida en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), para posteriormente retirarse por su cuenta.

Fotografías y videos difundidos en redes sociales evidencian múltiples impactos de bala que destrozaron la ventana delantera del lado derecho de la camioneta, mientras el otro automóvil involucrado resultó con daños en la parte frontal.

Reportes extraoficiales indican que el occiso sería Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), y director del Centro Social, Cultural y Deportivo, ubicado cerca de donde ocurrió el homicidio.

Tras el ataque, elementos de la SSC acordonaron la zona y realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en el perímetro para identificar al probable responsable. Asimismo, la corporación capitalina dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes.

