Forman cadena humana para rescatar a hombre atrapado en lago del Bosque de Aragón

Rescatan a hombre atorado en el fango del lago del Bosque de San Juan de Aragón

Un hombre fue rescatado luego de quedar atrapado en el fango del lago del Bosque de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde policías y personal de emergencia realizaron una cadena humana para ponerlo a salvo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el incidente ocurrió cuando oficiales que realizaban recorridos de vigilancia dentro del parque observaron a un hombre que se encontraba atorado en una zona fangosa del lago y no podía salir por sus propios medios.

#TarjetaInformativa | Como parte de su vocación de servicio y protección a la población, oficiales de la #SSC en coordinación con personal de #ProtecciónCivil de @TuAlcaldiaGAM, rescataron a un hombre, en aparente estado de intoxicación, que quedó atrapado en una zona de fango… pic.twitter.com/DwKrdZbR9m — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 11, 2026

Ante el riesgo de que la persona quedara completamente atrapada en el lodo, los policías solicitaron apoyo y organizaron una maniobra para rescatarlo sin que los rescatistas también quedaran atrapados.

Los uniformados formaron una cadena humana desde la orilla y utilizaron una cuerda para acercarse al hombre. Una vez a una distancia segura, le lanzaron la cuerda para que la sujetara y, tras varios intentos, lograron jalarlo lentamente hasta la orilla del lago.

El rescate se realizó con precaución debido a que el lodo dificultaba el movimiento y podía representar peligro para quienes participaban en la maniobra.

Tras ser puesto a salvo, paramédicos revisaron al hombre y determinaron que presentaba signos de intoxicación por consumo de alcohol, aunque su estado de salud no ponía en riesgo su vida.

Elementos de la @SSC_CDMX rescataron a un hombre, en aparente estado de #intoxicación, que quedó atrapado en una zona de fango del lago ubicado al interior del Bosque de San Juan de Aragón. pic.twitter.com/seQss9lO2C — Central Municipal (@Central_CM) March 11, 2026

Según el reporte de las autoridades, el propio hombre explicó que ingresó al lago para refrescarse debido al calor; sin embargo, al caminar hacia una zona con mayor acumulación de lodo quedó atrapado y ya no pudo salir.

Una vez que fue auxiliado y recibió atención médica, el hombre fue trasladado ante un juez cívico debido a que ingresó a una zona restringida del lago donde no está permitido el acceso al público.

El Bosque de San Juan de Aragón es uno de los parques más grandes del norte de la Ciudad de México y cuenta con un lago artificial que forma parte de sus espacios recreativos y ambientales. Las autoridades suelen recordar a los visitantes que está prohibido ingresar al cuerpo de agua, tanto por razones de seguridad como para proteger el ecosistema del lugar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL