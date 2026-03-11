Pareja desaparecida en Tlalnepantla es hallada sin vida en la GAM

Una pareja de adultos mayores que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 14 de febrero fue localizada sin vida dentro de una cisterna en la alcaldía Gustavo A. Madero lo que movilizó a equipos de emergencia y autoridades ministeriales durante la madrugada.

Las víctimas fueron identificadas como Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández, ambos de 62 años, quienes habían sido vistos por última vez al salir de su domicilio en la colonia Viveros del Valle, Tlalnepantla a bordo de una motocicleta Yamaha.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de Henry Ford y calle 70, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde personal ministerial, peritos y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizaron las labores para recuperar los cuerpos.

TE RECOMENDAMOS: Suma casi 24 horas CAMe mantiene la cuarta Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México

Lilia Aldama Martínez, vista por última vez el pasado 14 de febrero. ı Foto: cobupem.edomex.gob.mx

Debido a las condiciones en las que se encontraban dentro de la cisterna, los equipos de emergencia utilizaron equipo de protección especial para llevar a cabo las maniobras de extracción y continuar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con testimonios recabados, antes de su desaparición algunas personas habrían permanecido durante varias horas en el domicilio del matrimonio y posteriormente se retiraron alrededor de las 18:30 horas llevando consigo un portafolios. Se presume que en él transportaban documentos importantes, entre ellos escrituras de propiedades y facturas de vehículos.

Tras la desaparición, familiares de la pareja presentaron denuncias tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, lo que derivó en la búsqueda del matrimonio.

Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández se dedicaban a un negocio de venta y renta de andamios ubicado también en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el caso.

Alejandro Rojas Hernández, visto por última vez el pasado 14 de febrero. ı Foto: cobupem.edomex.gob.mx

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT