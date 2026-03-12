Capturan a 2 por robo de $750 mil a cuentahabiente

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que, luego de una persecución, policías capturaron a dos sujetos de origen extranjero, quienes, presuntamente, asaltaron a un cuentahabiente en la alcaldía Benito Juárez y le robaron 750 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la dependencia, un hombre retiró el dinero de una sucursal bancaria dentro de Plaza Universidad, en la colonia Santa Cruz Atoyac. Ahí, Kristof “N” y Diego Andrés “N” interceptaron al hombre en el estacionamiento del lugar, lo amagaron con una pistola, lo atracaron y huyeron en una moto.

6 atracos violentos a cuentahabientes reportó la SSC entre 2019 y 2026

Una vez recibido el reporte, monitoristas del C2 Sur ubicaron en tiempo real a los sospechosos mediante cámaras de vigilancia cuando circulaban sobre el Circuito Interior y la avenida Jacarandas. En este punto, policías colocaron un filtro e interceptaron a la pareja de ladrones.

El copiloto de la motocicleta, al verse acorralado, bajó de ésta y corrió, por lo que los uniformados lo persiguieron y atraparon en el cruce de las calles Francisco Zarco y Martinelli, en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Reconozco la pronta actuación de las y los policías que participaron en estos hechos por demostrar el compromiso y vocación de servicio con la ciudadanía”, reconoció Vázquez Camacho.

Una vez aprehendidos, los policías hicieron una revisión preventiva a Kristof “N” y Diego Andrés “N” y les aseguraron los 750 mil pesos y la motocicleta.

La SSC detalló que agentes presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente a los sospechosos, de 22 y 26 años, para que se defina su situación jurídica; además, se llevarán a cabo las investigaciones del caso.

Al respecto, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, reconoció la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y mencionó que en la demarcación “no hay lugar para la impunidad cuando existe un trabajo coordinado”.