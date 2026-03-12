Hoy No Circula viernes 13 de marzo 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Te compartimos cómo aplica el Hoy No Circula este viernes 13 de marzo de 2026 en la ZMVM.

El programa Hoy No Circula aplica este viernes 13 de marzo de 2026 para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 con holograma 1 y 2, dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Las restricciones también incluyen a vehículos con placas foráneas, es decir, aquellos que no pertenecen a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Así aplica el Hoy No Circula este viernes 13 de marzo de 2026 en la ZMVM.

Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes y prevenir la activación de Contingencias Ambientales, el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en un horario de 05:00 a 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en al menos 18 municipios del Estado de México.

¿Qué autos sí circulan este 13 de marzo?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, están exentos de las restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos del sector salud

No obstante, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente y limitar la circulación de más vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula también aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de las restricciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y en la retención del vehículo.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por incumplir el Hoy No Circula puede ser de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la sanción puede alcanzar hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos pueden ser trasladados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos para quienes no respeten las restricciones del Hoy No Circula.

