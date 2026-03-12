Usuaria denuncia por acoso a personal de Cometra en instalaciones del Metro.

Una usuaria del Metro de la Ciudad de México reveló la forma en la que, presuntamente, sufrió acoso por parte de personal de la empresa encargada del traslado de valores monetarios, Cometra, mientras se encontraba en la estación Tasqueña de la Línea 2.

En un video publicado en redes sociales, Noemí acusó que el pasado martes un elemento de la empresa le tomó fotografías sin su consentimiento, situación que fue corroborada por un policía que se encontraba en el lugar.

Al solicitar ayuda, dijo, el policía sólo le solicitó al hombre que trabaja en Cometra que eliminara las imágenes de su dispositivo móvil. Agregó que mientras solicitaba el apoyo del policía para que se eliminaran las fotos, el compañero del custodio “se carcajeaba”.

Noemí afirmó que esperaba que se arrestara al sujeto para presentarlo ante la autoridad correspondiente para investigar la situación, situación que no ocurrió.

“Cuando llega el personal de policía del Metro, les pido proceder. Me dice que no puede porque este personal de Cometra está en funciones y es personal de valores”, relató la joven en la red social X.

Noemí dijo que inició una queja en el sistema que ofrece el Metro de la CDMX vía WhatsApp, pero la resolución se le dará a conocer hasta en 5 días hábiles.

“Entonces, me pide que me llame el tema de quejas del metro de la Ciudad de México y es lo que yo hago. Pero en el tema de quejas me piden mandar un WhatsApp, luego el WhatsApp correo, bla bla bla y que de 3 a 5 días hábiles me dan solución. Lo cual me da coraje”, agregó en su video.

Por último, solicitó a apoyo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como al director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX, Adrián Rubalcava.

Inician investigación en el Metro y en Cometra

Ante esta situación, el Metro de la CDMX se puso en contacto con la joven, con la promesa de verificar “el actuar del personal de la empresa externa involucrada en los hechos” y dar seguimiento.

“Buena tarde, Noemí. Lamentamos la situación que nos comentas. De inmediato se verificará el actuar del personal de la empresa externa al Metro involucrada en los hechos”, escribió el Metro de CDMX en la red social X.

Posteriormente, Adrián Rubalcava ordenó a los Mandos de la Gerencia de Seguridad Institucional una amplia investigación del caso, a fin de verificar si se concretó un acto de omisión por parte del personal policial involucrado en el incidente.

Asimismo, el funcionario también pidió a la empresa encargada del traslado de valores monetarios investigar el actuar de su personal, involucrado en el incidente.

“En el Metro existe cero tolerancia a cualquier conducta de acoso o violencia contra las personas usuarias”, señaló el Metro de la CDMX en una tarjeta informativa.

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México también hizo contacto con Noemí, a fin de conocer la situación y brindarle el apoyo necesario en este hecho ocurrido el pasado 10 de marzo del 2026.

