Cae extranjero relacionado con robo de relojes en alcaldía BJ; aseguran 194 dosis de droga

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un ciudadano extranjero en posesión de 194 dosis de aparente droga, además de que estaría relacionado con el robo de relojes de alta gama en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la detención fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo para el combate a los delitos de alto impacto, uniformados de la #SSC detuvieron a un hombre en posesión 194 dosis de posible cocaína, marihuana y crystal, además de estar relacionado con el robo… pic.twitter.com/nXguSwhl51 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 15, 2026

Detención ocurrió en Santa María Nonoalco

Los hechos se registraron en calles de la colonia Santa María Nonoalco, donde policías realizaban recorridos de investigación.

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Al circular por el cruce de Sebastián del Piombo y Juan Augusto Ingres, los uniformados observaron a un hombre que viajaba en un vehículo y manipulaba una bolsa con varias bolsitas de plástico, similares a las utilizadas para la distribución de droga.

Ante la posible comisión de un delito, los oficiales se aproximaron al sujeto y, conforme al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección le aseguraron:

91 bolsitas con vegetal verde y seco con características de marihuana

71 dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra

32 bolsitas con una sustancia sólida transparente con características del crystal

Un teléfono celular

En total, los policías aseguraron 194 dosis de posibles narcóticos.

El hombre, de 51 años, quien dijo ser ciudadano venezolano, fue detenido e informado de sus derechos de ley. Posteriormente fue presentado ante el Ministerio Público, junto con la droga asegurada y el vehículo color azul en el que viajaba, para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con información obtenida por las autoridades capitalinas, el detenido está identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia.

Dicha célula criminal presuntamente se dedica al narcomenudeo y al robo de relojes de lujo, principalmente en la alcaldía Benito Juárez, donde en los últimos años se han reportado diversos casos de este tipo de delitos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el hombre está relacionado con otros robos cometidos en la zona.

Detienen también a cuatro colombianos en la capital

La captura ocurre el mismo día en que autoridades capitalinas informaron sobre la detención de cuatro ciudadanos colombianos en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, estas personas fueron aseguradas durante otro operativo policial realizado durante la mañana de este sábado, como parte de las acciones de seguridad e investigación contra células delictivas que operan en la capital.

Autoridades han señalado que algunas bandas dedicadas a delitos como narcomenudeo, fraude, robo a transeúnte y robo de relojes de alta gama han sido integradas por ciudadanos extranjeros, por lo que se han reforzado los trabajos de inteligencia para ubicar y desarticular estas redes.

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MSL