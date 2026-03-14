Detienen a cuatro extranjeros por robo de 739 piezas de joyería en Benito Juárez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de cuatro hombres, presuntamente responsables de despojar a un ciudadano de 739 piezas de joyería de plata, con un valor aproximado de 400 mil pesos, en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la denuncia, la víctima provenía del estado de Guerrero y trasladaba la mercancía para entregarla a una joyería en la calle Palma, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Al llegar a Benito Juárez, fue interceptado por cuatro sujetos que lo amagaron con una navaja y le arrebataron la maleta con la joyería, huyendo en un vehículo blanco.

La víctima solicitó apoyo a un taxista y siguió a los sospechosos hasta un punto donde pudo indicar a los policías su ubicación.

#BoletínSSC | #DETENIDOS l En atención a una denuncia ciudadana, policías de la #SSC detuvieron a cuatro hombres que, al parecer, despojaron de joyería de plata a un ciudadano, en calles de la colonia #NiñosHéroes de #Chapultepec, de la @BJAlcaldia.



Los hechos se registraron… pic.twitter.com/lIu5wozaVd — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 14, 2026

Los uniformados dieron alcance a los presuntos responsables y, tras una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial, encontraron:

739 piezas de joyería de plata (valor aproximado de 400 mil pesos)

Una maleta negra

Dos teléfonos móviles

Dinero en efectivo

Una navaja roja

Los detenidos, de 52, 48, 43 y 24 años, declararon ser ciudadanos colombianos y fueron informados de sus derechos antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Uno de los detenidos, de 43 años, cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo calificado en 2021, así como cuatro presentaciones anteriores ante el Ministerio Público por diversos delitos.

Por su parte, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, destacó que la detención y recuperación de la joyería se logró gracias a la pronta atención a la denuncia ciudadana.

Además, recordó que la ciudadanía puede reportar delitos o solicitar apoyo policial a través de la aplicación MiPolicía, disponible en todos los cuadrantes de la ciudad.

#Importante | Resultado de la pronta atención a una denuncia ciudadana, en @BJAlcaldia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a cuatro hombres y recuperaron 739 piezas de joyería de #plata robadas a una persona.



El ciudadano afectado provenía del estado de #Guerrero e iba a… pic.twitter.com/aHtCelLzb4 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 14, 2026

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MSL