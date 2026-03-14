Vive Latino 2026: Más de mil policías resguardarán el festival en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará un amplio operativo de seguridad con motivo de la edición 26 del Festival Iberoamericano Vive Latino, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

El operativo iniciará este sábado a partir de las 13:00 horas y contará con la participación de mil 174 efectivos, apoyados por 39 vehículos oficiales, un autobús, nueve motopatrullas, nueve grúas, dos drones y una aeronave de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, quienes se encargarán de vigilar la llegada y salida de los asistentes.

Así instalan escenarios del Vive Latino 2026, que tendrán alta tecnología. ı Foto: David Patricio/La Razón de México.

Adicionalmente, 800 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), con el respaldo de siete unidades, estarán estratégicamente desplegados en los accesos del estadio, donde se instalarán filtros de revisión para retirar objetos que puedan poner en riesgo la seguridad del público. Este personal realizará recorridos tanto en la zona de gradas como a pie en las inmediaciones del recinto.

Por su parte, los policías realizarán recorridos a pie y en gradas, garantizando la seguridad de todos los asistentes.

Además, contarán con binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos: Balto, Layla, Yaky, Mali, Zeus y Zory. Los perros realizarán inspecciones no intrusivas en pasillos, gradas y áreas comunes.

#BoletínSSC | #OPERATIVO | #EventoMasivo | La #SSC implementará un dispositivo de seguridad en las instalaciones del @EstadioGNP, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes a la edición 26 del “Festival Iberoamericano @vivelatino”, el cual se celebrará los… pic.twitter.com/l4g9Gbytbi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 14, 2026

Afectaciones viales por Vive Latino 2026

Debido al Festival Iberoamericano Vive Latino 2026, se esperan cierres parciales y desvíos en las avenidas aledañas al Estadio GNP, principalmente en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La Subsecretaría de Control de Tránsito recomienda a conductores y peatones anticipar su llegada, utilizar transporte público y seguir las indicaciones del personal de vialidad para evitar congestionamientos.

Se prevé mayor afluencia en Calzada de la Viga, Avenida del Taller y calles aledañas, así como zonas de estacionamiento limitadas cerca del estadio, por lo que se sugiere planificar rutas alternas y evitar circular en horas pico del festival.

Recomendaciones para los asistentes

Para prevenir incidentes, la SSC sugiere:

Usar ropa y calzado cómodo

Ubicar salidas de emergencia

Respetar señalizaciones y al personal de seguridad

Evitar llevar cinturón, mochila, objetos punzocortantes o de vidrio

Acuerden un punto de reunión con amigos o familiares

No subirse a bardas, barandales o marquesinas

Retirarse del lugar si perciben riesgo

Utilizar la app “Mi Policía” para solicitar apoyo inmediato

Así instalan escenarios del Vive Latino 2026, que tendrán alta tecnología. ı Foto: David Patricio/La Razón de México.

La SSC pone a disposición las redes sociales oficiales: @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX, donde se publicarán alternativas viales, recomendaciones y avisos de seguridad durante los días del festival.

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MSL