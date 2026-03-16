Clara Brugada pone en marcha campaña ‘Chichihualli’ para realizar un millón de mastografías.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la puesta en marcha de la campaña de salud preventiva “Chichihualli” para la detección oportuna de cáncer de mama y lograr una reducción significativa y sostenida de la mortalidad de mujeres en esta ciudad debido a este padecimiento, para lo cual se invirtieron 400 millones de pesos para la adquisición de más mastógrafos móviles, a fin de realizar un total de un millón de mastografías en 2026 y 2027.

“El objetivo es combatir el cáncer de mama en la Ciudad de México. Este cáncer es uno de los mayores desafíos de salud pública que tenemos en nuestro país y en la ciudad (...), queremos transformar, queremos hacer una ciudad que produzca salud y que salve vidas de las mujeres", expresó Brugada Molina respecto a este diagnóstico que cada año cambia la vida de mujeres, de sus familias y de quienes las rodean.

En conferencia de prensa, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la titular del Ejecutivo local subrayó que el cáncer es la principal causa de muerte en la población femenina, cuya tasa de mortalidad en el país es de 18.7 por cada 100 mil habitantes, y 21 decesos en la capital del país.

“Esto es mayor que el promedio nacional y la cantidad de mujeres que mueren al año por cáncer de mama en la ciudad es de 600”, subrayó Brugada Molina, quien destacó que el cáncer de mama se puede detectar a tiempo y al hacerlo de manera temprana las posibilidades de tratamiento exitoso aumentan enormemente, pues —agregó— en países donde se realizan estudios de tamizaje universal se disminuye en 35 por ciento el índice de mortalidad por este padecimiento.

En este sentido, Brugada Molina detalló que objetivo para este 2026 es realizar medio millón de mastografías y para 2027 será un tanto similar, para llegar a un millón, para lo cual recordó que actualmente se cuentan con 40 mastógrafos, entre móviles y fijos, y este año se invirtieron 400 millones de pesos para la adquisición de 20 más y con ello contar con 60 para alcanzar la meta de medio millón de mastografías a realizar.

“Esta estrategia que nos hemos planteado tiene como objetivo lograr una reducción significativa y sostenida de la mortalidad por cáncer de mama y garantizar que todas las mujeres sin seguridad social puedan tener acceso universal a esta estrategia”, precisó al exponer que no se trata sólo de garantizar los insumos, sino también la difusión de la campaña ya que se trata de un diagnóstico que no es tan popular, por lo que es determinante promoverla entre la ciudadanía.

Asimismo, añadió que existe una norma oficial mexicana que establece lineamientos de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de cáncer de mama en el país que refiere que todas las mujeres a partir de los 20 años deben realizarse la autoexploración al menos una vez al mes, y que a partir de los 40 años deben realizarse mastografías cada dos años para detectar posibles alteraciones, incluso, antes de que aparezcan síntomas.

“Las mastografías se convierten en la herramienta fundamental para la detección oportuna de cáncer de mama y con ello salvar vidas", añadió.

¡En Ciudad de México la salud de las mujeres es nuestra prioridad!



Con el objetivo de atender pero sobre todo, prevenir, nuestra Estrategia Contra en el Cáncer de Mama, implica información oportuna para combatir la desinformación por prejuicios, tabúes o la falta de acceso a… pic.twitter.com/MlfTLMqFzV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 16, 2026

La Jefa de Gobierno recordó que la atención a la salud se encuentra a cargo de las diferentes instancias del Gobierno Federal, mientras que la tarea desde la administración de la ciudad, a través de la dependencia sanitaria local, está orientada a la prevención y promoción de la salud bajo el lema: Queremos construir una ciudad que produzca salud”.

Explicó que el nombre de la estrategia de detección oportuna de cáncer de mama “Chichihualli” busca reivindicar la palabra de origen náhuatl y reconocer su significado cultural con una relación profunda entre el cuerpo, la vida y el cuidado de la mujer.

“Al recuperar esta palabra también buscamos resignificar y hablar con dignidad y sin tabúes sobre el cuerpo de la mujer y la salud del cuerpo de la mujer, colocando así esta tarea que tenemos como ciudad: el cuidado del cuerpo y la detección temprana como un derecho”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Salud Pública capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que esta estrategia tiene un enfoque integral y comunitario, que empieza con promover el autocuidado, identificar y trabajar los factores de riesgo, promover la participación comunitaria, acercar los servicios de tamizaje a las comunidades y acompañamiento de promotores de salud.

Resaltó que para garantizar el acceso a la salud en las 16 alcaldías y llegar a más de 500 mil mujeres se contará con 20 mastógrafos móviles, mientras que otros 20 se adquirirán en este año, y se ubicarán las UTOPÍAS.

Detalló que el alcance de la estrategia llegará a las UTOPÍAS de Magdalena Mixiuhca, en Iztacalco; Deportivo Ceylán, en Azcapotzalco; Deportivo Eduardo Molina, en Venustiano Carranza; Oyamel, en la Magdalena Contreras; Hermanos Galeana, en GAM; Topilejo, en Tlalpan; El Parián, en Coyoacán; CETRAM Acatitla, en Iztapalapa e Injuve en Miguel Hidalgo.

De igual modo, en el Sistemas Públicos de Salud, en los Pilares El Árbol del Conocimiento, Pensil, Margarita Maza Parada, Muyuguarda, Ruiz Cortines, López Mateos, Benita Galeana, Ximena Guzmán y Policlínica.

Expuso que se registran 2.3 millones de nuevos casos al año y cerca de 685 mil muertes, por lo que el cáncer de mama es el más diagnosticado en el mundo, por ello lo que las mujeres deben autoexplorarse a partir de los 20 años e invitó a las mayores de 25 años a realizarse un examen clínico una vez al año y la mastografía cada dos años a partir de los 40 y hasta los 69 años. Indicó que en México es la principal causa de muerte en mujeres mayores de 25 años y que se presentan 30 mil casos anuales, de los cuales se han contabilizado más de 7 mil muertes al año.

Hoy presentamos nuestra Estrategia de detección oportuna contra el Cáncer de Mama en la Ciudad de México. Con ella, este año realizaremos 500 mil mastografías gratuitas y ampliaremos la capacidad de atención con más de 40 mastógrafos para acercar este servicio a las mujeres en… pic.twitter.com/H57rpi7qKg — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 16, 2026

Asimismo, detalló que en la Ciudad de México se tiene registro de entre 22 y 26 casos por cada 100 mil mujeres, esto debido a que mujeres de otras entidades acuden a la capital para tratarse, por lo que se han detectado 600 al año. “Sabemos que cuando el cáncer de mama se identifica en etapas tempranas, la tasa de supervivencia es de más del 90%”, indicó la secretaria y añadió que por ello se está trabajando prioritariamente en coordinación con la estrategia Nacional del Gobierno de México de cáncer de mama.

“Con esta estrategia vamos a salvar vidas de las mujeres, porque producir salud es anticiparnos a los problemas, fortalecer la prevención y acercar los servicios de salud a donde la gente vive”, expresó.

AVANCE DE SARAMPIÓN

En cuanto a los casos de sarampión, Gasman Zylberman, informó que en la Ciudad de México, se tienen confirmadas, entre 2025 y 2026, 575 casos de los cuales 530 corresponden al año en curso, dos defunciones dictaminador y una defunción en proceso de investigación y dictaminación.

Precisó que hay 82 casos con residencia en el Estado de México, 47 que requirieron hospitalización y que el 69 por ciento de ellos no cuentan con antecedente vacunal.

La secretaria puntualizó que se han aplicado un millón 801 mil 654 dosis desde el año pasado, 880 mil 568 desde el relanzamiento de la campaña el 8 de febrero y 94 mil 803 en el periodo del 9 al 15 de marzo.

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JVR