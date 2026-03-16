Confirman dos muertes por sarampión en CDMX; hay una más bajo investigación

La secretaria de Salud Pública (SEDESA) capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, confirmó que en la Ciudad de México se han registrado dos defunciones asociadas al sarampión, mientras que una más permanece en proceso de investigación epidemiológica.

La primera muerte fue la de un menor de tres meses originario de la alcaldía Álvaro Obregón en diciembre del año pasado, él se contagió vía su familia, pero por una situación precarizada no recibió atención médica oportuna; la segunda muerte fue de una menor de siete meses sin precisar su alcaldía.

En la misma conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la funcionaria de SEDESA detalló que a la fecha se han confirmado 576 casos de sarampión en la Ciudad de México.

“A la fecha tenemos en la Ciudad de México 576 casos confirmados de sarampión; hay dos defunciones confirmadas y dictaminadas y una más está en proceso de investigación y dictaminación”, afirmó la titular de SEDESA.

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De acuerdo con Gasman Zylbermann, siete de cada 10 casos de personas contagiadas con sarampión no tenían la vacuna, por ello volvió a llamar a qué las y los capitalinos se inmunicen.

“El 69% de los casos no tienen antecedentes vacunales, por eso es tan importante el gran esfuerzo que estamos haciendo para acercar las vacunas a todas partes e invitar a todas las personas a completar los esquemas de vacunación de los niños y las niñas”, señaló.

La secretaria también recordó que niñas y niños deben contar con dos dosis de la vacuna antes de los 13 años, y llamó a las personas de entre 13 y 49 años que no recuerden si fueron vacunadas o tengan dudas sobre su esquema a aplicarse la inmunización.

Detalló que, como parte del operativo para contener el brote de sarampión, desde agosto de 2025 y hasta lo que va de 2026 se han aplicado un millón 801 mil 654 dosis de vacuna contra el sarampión en la capital.

La funcionaria indicó que la campaña de vacunación continúa con módulos distribuidos en distintos puntos de la ciudad, la mayoría con horario de 9:00 a 14:00 horas, además de 20 módulos que operan de 9:00 de la mañana a 22:00 horas, para facilitar el acceso de la población.

También recordó que la ubicación de los puntos de vacunación puede consultarse mediante un código QR habilitado por las autoridades sanitarias, con el fin de acercar la inmunización a más personas y evitar la propagación del virus.

Módulo de vacunación instalado en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT