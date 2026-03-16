No se identificaron irregularidades en contratos: Tlalpan

Gabriela Osorio durante una reunión con la Secretaría de Gobierno de la ciudad, en agosto de 2025.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México defendió a la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, y, a su parecer, no hay evidencias de que su administración haya incurrido en simulación de contratos o adjudicaciones irregulares por más de 149 millones de pesos a tres grupos empresariales.

Durante la conferencia conocida como La Chilanguera, el diputado del partido guinda, Paulo Emilio García González, dijo que hasta ahora no tienen elementos que acrediten irregularidades en la administración de la alcaldesa.

52.7 por ciento de votos emitidos en la elección de 2024 obtuvo Gabriela Osorio

“Nosotros en este momento, a reserva de que nos compartan más información, no tenemos evidencia de que la alcaldía de Tlalpan haya incurrido en estas responsabilidades”, mencionó.

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El pasado 11 de marzo, La Razón informó que la alcaldía Tlalpan, encabezada por Osorio Hernández, entregó el año pasado 149 millones 516 mil pesos a tres grupos empresariales, principalmente, mediante licitaciones presuntamente simuladas, adjudicaciones directas y concursos con un solo competidor.

De acuerdo con documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Registro Público de Comercio, del total de recursos entregados por la demarcación morenista, 35 millones 546 mil 926 pesos fueron mediante licitaciones simuladas, pues las firmas participantes compartían socios y apoderados legales.

Al ser cuestionado acerca de si su bancada presentará una denuncia ante la Contraloría capitalina, como hizo en enero pasado por los 97 millones de pesos que dio la alcaldía Cuauhtémoc en un esquema similar, el morenista se limitó a decir que cualquier actor político o ciudadano está en su derecho de presentar querellas ante las instancias correspondientes, las cuales deberán revisar la información pública y los contratos.

“Si hay debate en el Congreso en torno al tema se revisará la información, los contratos públicos y se dará la discusión”, sostuvo el legislador.

Sobre este punto, la diputada del PAN local, Daniela Álvarez Camacho, dijo el 13 de marzo a este diario que se analiza la información para solicitar a la Contraloría investigar este caso en Tlalpan.

García González defendió el trabajo de la alcaldesa y aseguró que su gestión cuenta con el respaldo del movimiento.

“Hemos seguido el trabajo de la alcaldesa Gaby Osorio, que está haciendo un extraordinario trabajo. Es una mujer joven, es una mujer del movimiento, inteligente, cercana a la gente y que tiene todo nuestro reconocimiento”, afirmó.

El legislador sostuvo que la demarcación podrá aclarar cualquier cuestionamiento con transparencia y que Morena respalda a la alcaldesa.

“Cualquier planteamiento que haga la prensa será recibido con transparencia. No me queda la menor duda de que si hay alguna pregunta, la alcaldía de Tlalpan podrá aclarar lo que está ocurriendo. Todo nuestro respaldo al proyecto político que encabeza Gaby Osorio en Tlalpan”, mencionó el morenista.

LA DISTRIBUCIÓN ı Foto: Especial

Réplica: De la alcaldía Tlalpan

En relación con las notas publicadas en el periódico La Razón los días 11 y 13 de marzo de 2026, en las que se realizan señalamientos relacionados con procedimientos de contratación de obra pública en la demarcación, la Alcaldía Tlalpan considera pertinente realizar algunas precisiones con base en la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En primer lugar, es incorrecto señalar que los recursos fueron entregados únicamente a “tres grupos empresariales”. Los contratos referidos en la nota forman parte de distintos procedimientos de obra pública en los que participaron y fueron contratadas más de una decena de empresas, lo que refleja la pluralidad de participantes en los procesos de contratación.

Todas las empresas participantes se encuentran registradas en el padrón de proveedores del Gobierno de la Ciudad de México y en el Tianguis Digital, cumpliendo con los requisitos legales, administrativos y fiscales establecidos por la normativa vigente para poder participar en procedimientos de contratación pública.

De acuerdo con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la autoridad contratante debe verificar la documentación legal de las empresas participantes, incluyendo escrituras constitutivas, registros ante el Registro Público de Comercio, acreditación de representantes legales y la documentación administrativa correspondiente.

Tras la revisión de dicha documentación, incluyendo actas constitutivas, registros oficiales y la información disponible en los sistemas institucionales, no se identificaron conflictos de interés ni vínculos legales entre las empresas participantes en los procedimientos señalados. En caso de haberse detectado alguna irregularidad, las empresas habrían sido descalificadas conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

Asimismo, las empresas que participan en estos procesos deben presentar diversos documentos y manifiestos bajo protesta de decir verdad, mediante los cuales declaran que actúan de buena fe y que cumplen con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable.

De igual forma, deben encontrarse registradas y sin sanciones en los sistemas de control del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo los registros de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como en los registros de autoridades federales competentes, como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de las plataformas administrativas correspondientes. En caso de existir sanciones o inhabilitaciones, dichas empresas no podrían participar en procedimientos de contratación pública.

Por otra parte, las afirmaciones sobre supuestos antecedentes de algunas empresas en otros proyectos o entidades federativas no corresponden a resoluciones de autoridad competente, ni forman parte de los registros administrativos que determinan la elegibilidad de una empresa para contratar con el gobierno.

La Alcaldía Tlalpan reitera que todos los procedimientos de contratación se realizaron con apego a la ley, bajo criterios técnicos, legales y económicos, y que la información correspondiente se encuentra disponible para consulta pública en las plataformas oficiales de transparencia.

La información difundida en las notas referidas parte de interpretaciones que no corresponden con los procedimientos administrativos y legales que rigen la contratación pública en la Ciudad de México.

Finalmente, esta administración refrenda su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, principios que guían la gestión pública de la Alcaldía Tlalpan. Asimismo, se solicita respetuosamente la publicación de la presente aclaración en el mismo espacio informativo en que fueron difundidas las notas referidas.

Atentamente: Alcaldía Tlalpan