Fuertes rachas de viento derriban lona de espectacular en Periférico Sur

Tras las fuertes lluvias y rachas de viento registradas la tarde de este martes, la lona de un espectacular cayó sobre el segundo piso de Periférico Sur, a la altura de Picacho Ajusco, en la colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia en la zona.

El material publicitario terminó sobre los carriles de la vialidad elevada, lo que generó afectaciones a la circulación en este punto del sur de la Ciudad de México.

#ALMOMENTO 🚨I Sale volando un anuncio de edificio en construcción sobre Periférico Sur.



Tras los fuertes vientos y la lluvia, así fue como este anuncio cayó en el segundo piso de Periférico Sur, #CDMX



📹 @AMontessoro92 / @IrvingPineda #Urgente #ÚltimaHora pic.twitter.com/Yja3OQu9Fl — Josue Aguilar (@josuealeexis) March 17, 2026

A través de redes sociales, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó sobre la atención al incidente.

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“Precaución. Servicios de emergencia trabajan en caída de lona sobre Periférico al oriente y Picacho Ajusco, colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan”.

#Precaución 🚨 Servicios de emergencia trabajan en caída de lona sobre Periférico al oriente y Picacho Ajusco, colonia Fuentes del Pedregal, @TlalpanAl.



📲#911CDMX

📹#C5CorazóndeLaCDMX#OjosDeLaCiudad — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 17, 2026

Tras el reporte, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y realizaron cortes a la circulación en Periférico Sur y en la carretera Picacho Ajusco para facilitar las labores de retiro.

“Policías de la SSC realizaron cortes a la circulación en el Periférico Sur y la carretera Picacho Ajusco, en la colonia Fuentes Del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan, debido a la caída de una lona de espectacular”.

La dependencia capitalina detalló que los oficiales bajaron la lona desde el segundo piso del Periférico, posteriormente fue enrollada y colocada sobre el camellón para liberar la circulación mientras se solicitaba apoyo para su retiro total.

“Una vez que los oficiales bajaron la lona del Segundo Piso, fue enrollada y se colocó sobre el camellón para liberar la circulación; en tanto se solicitaron los apoyos para su retiro total”.

Policías de la #SSC realizaron cortes a la circulación en el #PeriféricoSur y la carretera #PicachoAjusco, en la colonia #FuentesDelPedregal, en la alcaldía @TlalpanAl, debido a la caída de una lona de espectacular.



Una vez que los oficiales bajaron la lona del Segundo Piso, fue… pic.twitter.com/bTUHXHlD7Z — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 17, 2026

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por este incidente, mientras continúan las maniobras para retirar completamente el material del espectacular.

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MSL