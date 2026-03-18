En Coyoacán nos seguimos preparando para recibir a la Copa del Mundo 2026, afirma Giovani Gutiérrez.

En Coyoacán nos seguimos preparando para recibir a la Copa del Mundo 2026 con obras que perduran, por ello rehabilitamos los deportivos, indicó el alcalde Giovani Gutiérrez al finalizar la reunión que encabezó la Jefa de Gobierno Clara Brugada con quien se abordaron temas de seguridad y movilidad para la justa mundialista.

Este miércoles el Gobierno de la Ciudad de México convocó a los integrantes del comité para el seguimiento de la organización de la Copa del Mundo a reunión en donde se comenzaron a afinar detalles para agilizar tránsito vehicular y desplazamiento de quienes acudirán a los encuentros internacionales de futbol en el Estadio Azteca.

Al final, en entrevista, Giovani Gutiérrez informó que en la demarcación hay completa coordinación con el gobierno central y sus dependencias, así como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las fuerzas federales para trabajar en coordinación en todos los ámbitos.

“Estas reuniones se llevarán a cabo de manera quincenal, con el propósito de abordar distintos temas estratégicos. En el próximo encuentro se trabajará particularmente en materia de turismo.

Todo lo que se está planteando en estas mesas de trabajo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, no responde únicamente a la Copa del Mundo. Si bien existe una atención especial hacia este evento que tendrá lugar en junio y julio, las acciones de gobierno incluidas las políticas públicas y la obra pública están concebidas para generar un impacto duradero en beneficio de la ciudad”.

Además, dio a conocer que en Coyoacán, con motivo de la Copa del Mundo, también se han rehabilitado los deportivos y en particular se dio especial atención a uno de los más grandes de la Ciudad de México, el Parque Ecológico Huayamilpas, cuya primera etapa de rehabilitación se entregó este miércoles.

Este centro deportivo fue objeto de rehabilitación y construcción de nuevas áreas, con el fin de contar con espacios dignos, limpios y renovados para que niñas, niños y jóvenes participen en todas las disciplinas deportivas con el objetivo de fomentar la salud y el desarrollo sano.

El alcalde dijo: “Estamos listos para este gran evento mundial, porque los ojos de todos se concentrarán en Coyoacán. Coyoacán es la sede, y no sólo del Mundial, también del deporte, también del desarrollo, también de las obras, y por ello, con estas acciones como en Huayamilpas, demostramos que seguimos imparables”.

En esta primera etapa en el Parque Ecológico Huayamilpas se intervinieron tres canchas deportivas, dos de futbol 11 y una de futbol 7, se modernizó la instalación eléctrica del parque, se instalaron postes y más de 100 luminarias LED

También se rehabilitó el skatepark, la pista de patinaje y los módulos de sanitarios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR