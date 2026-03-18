Marcha de la CNTE hoy 18 de marzo: Calles cerradas y vías alternas

Este miércoles se está realizando la manifestación por parte de las y los trabajadores de la CNTE, quienes aseguran que las autoridades no han dado cumplimiento a sus demandas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció con anterioridad que este miércoles realizarían una movilización, un paro de 72 horas y un plantón en el Zócalo de la ciudad de México.

Debido a esto, los policías de la subsecretaría de Tránsito realizaron un bloqueo en Paseo de la Reforma, y se registró un retraso en el servicio de Metrobús de la Línea 7, principalmente en la estación El Ángel.

▶ #Vídeo | Totalmente blindado amanece Palacio Nacional y sus alrededores, ante la marcha y plantón que la CNTE realizará este miércoles

📹: @yul_bonilla pic.twitter.com/AC9MvY6s4i — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 18, 2026

Calles cerradas y vías alternas

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el cierre de circulación en carriles centrales de Paseo de la Reforma continúa debido a la presencia de manifestantes.

Este cierre se registró a la altura del Ángel de la Independencia a partir de las 10:07 horas, y los manifestantes realizan su recorrido rumbo a la Plaza de la Constitución, por lo que las vías altermas son Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

10:05 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en carriles centrales de Paseo de la Reforma al Oriente a la altura del Ángel de la Independencia, por manifestantes, en espera de realizar marcha rumbo al Zócalo. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/1Z9EqIMqwc — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 18, 2026

El Metrobús anunció que el servicio de la Línea 4 y la Línea 7 se ha visto afectado por las movilizaciones de la CNTE, por lo que actualmente su servicio está presentando retraso.

⚠️AVISO L7

1⃣Toma en cuenta, por movilizaciones sociales cerca de la estación El Ángel:

🔴Retraso en el servicio.

(Actualización 10:42H.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMUhs — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) March 18, 2026

Debido al recorrido que realizará esta manifestación, las vialidades afectadas serán Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y las calles aledañas al Zócalo capitalino, como 20 de Noviembre, Pino Suárez, Corregidora y Moneda.

Las alternativas viales para estas son:

Arcos de Belén

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Congreso de la Unión

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Se recomienda a las personas planear sus rutas con anticipación para evitar retrasos, y en caso de ser posible tomar una ruta alterna para evitar afectaciones en sus tiempos de traslado.

¿Por qué se manifiesta la CNTE?

La CNTE realiza la marcha, paro de 72 horas y plantón debido a que; de acuerdo con la Asamblea Nacional Representativa (ANR); no han recibido un cumplimiento de las demandas que presentaron a las autoridades correspondientes.

Dichas demandas incluyen la abrogación de la reforma educativa y a la Ley ISSSTE 2007, incremento salarial, estabilidad laboral y que se restituyan pensiones sin Afores, y eliminación de la Reforma Educativa.

Paro de 72 horas de la CNTE ı Foto: Captura de pantalla

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