Metro CDMX HOY 19 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 19 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 4 y 12, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Te recomendamos anticipar tu… pic.twitter.com/blyUEY5Jy1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 19, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad es una de las más utilizadas de la red. Este jueves, usuarios reportan retrasos y fallas en su trayecto:

“¿Cómo no va a haber afluencia en la línea 3? sí en 2 estaciones llevamos 15 minutos por su lento avance"

“Detenidos hidalgo línea 3 dirección indios verdes”

“Tardamos 15 minutos en viveros, esperando el tren dirección indios verdes para que obviamente viniera lleno, casi nadie subiera y todo el tren oliendo a humo”

Otras líneas con retraso

La línea 4 presentó una afectación luego de que se realizara una revisión en la zona de vías.

“Manda un tren a la 4 en Martín Carrera”

La línea 12 de igual forma registra un retraso en la red, sin que hasta ahora haya especificación sobre qué sucedió

“Lenta marcha en línea 12. Hasta 15 minutos de espera (la menos, puede que sea más)”

Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil. — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 19, 2026

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LMCT