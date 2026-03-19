¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 19 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes es constante, aunque registran alta afluencia; usuarios reportan afectaciones en algunas líneas

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 19 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS:
Marcha de la CNTE el 18 de marzo
Paro de 72 horas

Bloqueos CNTE HOY 19 de marzo: estas son las calles cerradas y vías alternas

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad es una de las más utilizadas de la red. Este jueves, usuarios reportan retrasos y fallas en su trayecto:

  • “¿Cómo no va a haber afluencia en la línea 3? sí en 2 estaciones llevamos 15 minutos por su lento avance"
  • “Detenidos hidalgo línea 3 dirección indios verdes”
  • “Tardamos 15 minutos en viveros, esperando el tren dirección indios verdes para que obviamente viniera lleno, casi nadie subiera y todo el tren oliendo a humo”

Otras líneas con retraso

La línea 4 presentó una afectación luego de que se realizara una revisión en la zona de vías.

  • “Manda un tren a la 4 en Martín Carrera”

La línea 12 de igual forma registra un retraso en la red, sin que hasta ahora haya especificación sobre qué sucedió

  • “Lenta marcha en línea 12. Hasta 15 minutos de espera (la menos, puede que sea más)”

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Autoridades capitalinas en las labores de rescate, el 9 de marzo.
Sobreviviente en San Antonio Abad 124 alista acción legal

Pide Congreso indagar proceso de demolición de edificio colapsado