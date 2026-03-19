Metro CDMX HOY 19 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 19 de marzo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad es una de las más utilizadas de la red. Este jueves, usuarios reportan retrasos y fallas en su trayecto:
- “¿Cómo no va a haber afluencia en la línea 3? sí en 2 estaciones llevamos 15 minutos por su lento avance"
- “Detenidos hidalgo línea 3 dirección indios verdes”
- “Tardamos 15 minutos en viveros, esperando el tren dirección indios verdes para que obviamente viniera lleno, casi nadie subiera y todo el tren oliendo a humo”
Otras líneas con retraso
La línea 4 presentó una afectación luego de que se realizara una revisión en la zona de vías.
- “Manda un tren a la 4 en Martín Carrera”
La línea 12 de igual forma registra un retraso en la red, sin que hasta ahora haya especificación sobre qué sucedió
- “Lenta marcha en línea 12. Hasta 15 minutos de espera (la menos, puede que sea más)”
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LMCT