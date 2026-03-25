Detectan que en zonas con cicloestaciones de Ecobici bajan los delitos

UNA JOVEN toma una Ecobici de la cicloestación de Reforma, en marzo de 2025.

Las estaciones de Ecobici, el sistema público de bicicletas de la Ciudad de México, disminuye el crimen en las zonas donde se instalan, muestra una tesis de maestría del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

De acuerdo con el estudio, “¿Las estaciones de bicicletas compartidas reducen la tasa de criminalidad? Evidencias de Ecobici en Ciudad de México”, publicada a finales de febrero de 2026, el crimen disminuye en promedio 2.4 delitos por mes, equivalentes a 28 delitos anuales, en las zonas donde se instala una estación de Ecobici.

“Estos resultados sugieren que la infraestructura de Ecobici genera beneficios colaterales para la seguridad pública al incrementar la actividad en las calles y la vigilancia informal”, concluye Paola Cymet Monroy, autora de la investigación.

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La experta apunta en su trabajo de maestría que, por un lado, la bicicleta reduce el tiempo que las personas pasan en situaciones vulnerables sobre la calle, lo cual reduce, particularmente, el delito de robo en todas sus modalidades.

EL DATO: LA SEMOVI estima un ahorro anual de 894 toneladas de CO2 gracias a los más de 63 mil viajes diarios de Ecobici, los cuales promedian un tiempo de 17 minutos por recorrido.

“Además, al aumentar el tránsito ciclista se mejora la observación natural de las calles, factor que disuade los delitos como el robo, que es más sensible a los cambios en la presencia peatonal y la vigilancia”, explica Cymet Monroy.

A este fenómeno lo llama “ojos en la calle” la coordinadora de la Coalición Movilidad Segura y fundadora de la asociación civil Bicitekas, Areli Carreón.

“La presencia de la bicicleta reduce la incidencia de siniestros de tránsito y multiplica los ‘ojos en la calle’, es decir, las personas que están atentas a quien circula en la calle.

“Eso desestimula el crimen, desde la gente que tira la basura a la calle, hasta los asaltos y abusos. Este estudio del ITAM nos ayuda a entender y reconocer el impacto del sistema de Ecobici”, comentó a La Razón.

Al respecto, el director para Latinoamérica del Institute for Transportation and Development Policy, Bernardo Baranda, mencionó que esta situación se debe a que hay más ciclistas.

“A más personas usando las calles más ojos viendo. Y a diferencia de los vehículos motorizados, la bicicleta es muy noble y por su velocidad y peso y no representa una amenaza general para las demás personas”, dijo en entrevista.

9 Mil 308 es la flota de bicicletas del sistema y 689 cicloestaciones hay en la ciudad

16 Años de existencia tiene el sistema Ecobici con una cobertura de 70 km

En su tesis, Cymet Monroy revisó los datos del sistema Ecobici y los de incidencia de todos los delitos, dividiéndolos entre robos sin violencia, hurtos con violencia y delitos de bajo impacto (como vandalismo y tomar alcohol) y violentos, que incluye robo con violencia y homicidio.

La autora analizó ambos datos a nivel de Áreas Geoestadística Básica (AGEB), equivalentes a grupos de manzanas, entre los años 2016 y 2024, con un método estadístico llamado “diseño de diferencias en diferencias escalonadas”.

Con esta técnica, usada para evaluar los impactos de políticas públicas, la autora comparó la incidencia delictiva de AGEB donde hay zonas Ecobici con aquellas en las cuales no, luego las áreas sin estaciones con aquellas con estaciones cercanas y las zonas con estaciones cercanas con las AGEB con estaciones dentro como en las proximidades.

Tras este análisis, Cymet Monroy encontró que en 372 de las dos mil 431 AGEB que hay en laciudad hay, al menos, una estación de Ecobici. En cada una de estas áreas sucede esta disminución de 28 delitos anuales.

En otras palabras, el sistema de Ecobici estaría reduciendo cerca de 10 mil 416 robos y homicidios en las zonas donde se encuentran estaciones, en comparación con el resto de la capital mexicana.

“Ecobici ha sido un sistema muy exitoso y que ayudó a colocar a la bicicleta como una alternativa de movilidad entre otras cosas por su facilidad de no tener que poseer una bicicleta propia y los riesgos de que te la puedan robar”, señaló Bernardo Baranda.

No obstante, el especialista sostuvo que aún falta mucho por mejorar sobre este transporte, por ejemplo su mantenimiento, disponibilidad de bicicletas y expandir el servicio a otras zonas. Puntos en los que coincidió Areli Carreón.

“Seguimos demandando que se amplíe la Ecobici a todas las zonas de la ciudad y no se quede exclusivamente en las zonas de mayores ingresos o con mayor presencia de turistas”, dijo la activista.

FLOTA BIKER ı Foto: Especial

Una usuaria que remarca esta necesidad es Lizbeth Brito, quien ocupa la Ecobici para ir de su casa, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitaria, donde imparte clases de geología.

“Aunque el servicio es muy bueno, en zonas más peligrosas de la ciudad, como la Lagunilla o la Guerrero es igual de peligroso usar la Ecobici. Y tanto la Ecobici como las ciclovías siguen muy centralizadas. En la periferia, y no se diga en el Estado de México, no hay Ecobici ni facilidades para transportarse en bicicleta en toda mi ruta.

MÁS SEGURIDAD ı Foto: Especial

“Si incluyeran una Ecobici en la periferia seguro reduciría un poco la inseguridad, porque al haber más circulación de personas es más difícil asaltar, por ejemplo”, comentó la joven de 27 años.

Areli Carreón cuestionó que aún no se ha publicado el Plan Integral de Movilidad de la ciudad, previsto para octubre de 2025, por lo que se desconoce qué se prevé para Ecobici.

“No tenemos noticias muy claras de esos planes. Se han dado anuncios sobre expansión de la Ecobici, pero seguimos esperando a que se publique”, dijo.