Con obras triplican el abasto de agua en MC

Clara Brugada y Fernando Mercado al supervisar las obras de la Utopía, ayer.

LA JEFA de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que mediante diversas obras hidráulicas se mejoró el drenaje y el saneamiento en la alcaldía Magdalena Contreras, además, se triplicó el abasto del agua potable.

Acompañada por el alcalde, Fernando Mercado Guaida, la mandataria local explicó que el suministro aumentó a 100 litros por segundo, lo cual equivale a nueve millones de litros diarios en beneficio de 20 colonias.

“En La Magdalena Contreras se modernizaron las plantas potabilizadoras del Río Magdalena, se automatizaron cuatro pozos, se instalaron transmisores de presión, se rehabilitaron estaciones hidrométricas y se implementaron mecanismos de telemetría”, dijo.

20 colonias de Magdalena Contreras se ven beneficiadas con obras hidráulicas

De acuerdo con Brugada Molina, las obras del proyecto hidráulico tuvieron una inversión de 150 millones de pesos.

Esto permitió un alza de 70 por ciento del caudal de agua tratada, que equivale a cuatro millones de litros diarios para la alcaldía; además, en materia de drenaje se retiraron 18 mil metros cúbicos de azolve.

A estas acciones, mencionó el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, se suman la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Río Magdalena 2 y la instalación de 20 transmisores de presión.

Brugada Molina también supervisó el avance de la Utopía en la colonia El Oyamel, cuya apertura se prevé para dentro de dos meses, aproximadamente.