Suman 34 los “franciscanitos” que han muerto

Dos veterinarias acarician a un perro rescatado en el refugio de la GAM, en enero.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, de enero a la fecha del presente año han fallecido 34 perros trasladados del refugio Franciscano, A.C., ubicado en Cuajimalpa, los cuales equivalen a cinco por ciento de los casi mil que retiró del lugar el Gobierno local.

En conferencia sobre la actualización del caso del albergue, del cual fueron trasladados 858 perros a instancias de Gobierno tras denuncias por presunto maltrato animal el 7 de enero, la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, indicó que 28 de ellos han fallecido, los cuales se suman a los otros seis decesos reportados el 22 de enero.

El Dato: Las autoridades locales indicaron que en los próximos días se llevará a cabo el traslado de los perros que están en el refugio del Ajusco a la Brigada de Vigilancia Animal.

“Ha habido 12 decesos en la Gustavo A. Madero, 11 en el Ajusco y 11 más en la Brigada Animal. Cuando nosotros llegamos (al Refugio Franciscano) había perros que estaban en muy mal estado de salud, con problemas digestivos, malnutrición, problemas respiratorios, osteo-musculares, dermatológicos y periodontales. Eso es parte de las razones detrás de los decesos”, respondió a pregunta de La Razón.

La funcionaria precisó que hay otros 34 perros en hospitales, de los cuales, seis están delicados, pues tienen tumores cancerígenos y el resto está en proceso de rehabilitación en el Hospital Veterinario de la ciudad.

Anteriormente Gasman Zylbermann informó que, de los otros seis canes fallecidos, tres fueron por una sepsis, producto de desnutrición, así como padecimiento de una enfermedad periodontal y respiratoria, otros dos eran geriátricos y uno murió por convulsiones.

6 “Franciscanitos” están hospitalizados por tumores cancerígenos

Cuando el 18 de diciembre la Fiscalía local constató que el Refugio Franciscano, A.C. no tenía las medidas necesarias para albergar a los casi mil animales, hallaron 19 perros y dos gatos muertos y otros 57 animales fueron hospitalizados.

De modo que, en medio de la disputa legal entre el Refugio Franciscano, A.C., y la Fundación Antonio Haghenbeck y de Lama por el control del predio ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, han fallecido 55 perros y gatos.

Previo al operativo del 7 de enero, el 18 de enero fueron trasladados 57 animales, 20 perros y 37 gatos, del Refugio Franciscano, A.C., los cuales siguen en un limbo legal, como informó este diario en enero.

A diferencia del casi millar de perros hoy bajo cuidado de las autoridades, no hay un mandato judicial para que estos animales estén bajo tutela del Gobierno.

“Tenemos entendido que la PAOT verificó que hay 37 gatos bajo el respaldo de la Fundación Haghenbeck. Se encuentran en una clínica privada veterinaria y permanecen en este espacio desde diciembre del 2025. No se han movido de ahí y su estado de salud sigue siendo favorable.

“Todos los animales son sujetos de una carpeta de investigación. Sin embargo, quien informa del estado de salud de estos gatos, por el momento, es la Fundación”, dijo la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

ACUERDAN ADOPCIONES. La adopción de los 824 perros del Refugio Franciscano, trasladados de este inmueble el 7 de enero de 2025 tras denuncias por maltrato animal, sigue bajo negociación con la asociación civil, indicó Álvarez Icaza ayer.

La funcionaria mencionó que, por el momento, no se contempla la adopción de los canes, tras amparos promovidos por el Refugio Franciscano.

El 22 de enero, la secretaria anunció que sería publicado un micrositio para transparentar la información sobre los perros del Refugio Franciscano.

En conferencia de ayer, la titular de la Sedema explicó que el sitio web para informar sobre los “franciscanitos” será presentado pronto. Actualmente, precisó, no se habla de una puesta en adopción inmediata, pues se trabaja “en un protocolo conjunto y se está compartiendo información respecto a cómo sería el mecanismo de adopción”.