Supervisa Clara Brugada avance de la primera Utopía en La Magdalena Contreras.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó un recorrido de supervisión en la obra de la primera Utopía en la alcaldía La Magdalena Contreras, ubicada en la colonia El Oyamel, cuya inauguración está prevista dentro de aproximadamente dos meses.

“Lo más difícil ya se realizó: la estructura, la cimentación, los muros y las losas. Actualmente se trabaja en los acabados finales. Podemos decir que muy pronto estaremos inaugurando esta Utopía”, afirmó.

Acompañada por el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, e integrantes de su gabinete, la mandataria capitalina destacó que este nuevo complejo social llevará bienestar a la población que habita en las zonas altas de la demarcación, donde se concentran mayores necesidades de servicios y persisten condiciones de desigualdad.

Detalló que la Utopía contará con un auditorio de dos niveles, canchas de pádel y tenis de mesa, casa de día para personas adultas mayores, un Centro de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, Casa de Salud y espacios vinculados al Sistema Público de Cuidados.

Asimismo, incluirá un avión biblioteca con simulador y ludoteca, además de un gimnasio, alberca semiolímpica, área de tirolesa, entre otros servicios gratuitos dirigidos al beneficio integral de la población.

“Así vamos a ir ampliando el bienestar en la Ciudad de México. Queremos que cualquier persona tenga una Utopía a 15 minutos de su hogar”, afirmó Brugada Molina.

La titular del Ejecutivo local indicó que ya se proyectan nuevas Utopías en la demarcación, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades locales para proponer espacios donde puedan construirse estos complejos.

Explicó que, ante el déficit de espacio público, se valoran distintas alternativas de ubicación, manteniendo el enfoque integral que caracteriza a estos proyectos en beneficio de las comunidades.

Brugada Molina, subrayó que estas acciones se acompañan de otras obras de infraestructura en la zona, como la construcción de una línea del Cablebús y proyectos hidráulicos que han contribuido a atender la escasez de agua.

“Nos propusimos construir una gran Utopía, pero no podía hacerse en una zona sin agua, por ello, primero se atendió ese problema. Hoy avanzamos con un proyecto integral que mejora el acceso a servicios, el espacio público y la movilidad en las partes altas”, concluyó

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JVR