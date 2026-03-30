Explosión en inmueble de Enrique Rébsamen, en la colonia Narvarte, deja 4 lesionados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que al menos 4 personas fueron atendidas tras la explosión en un inmueble ubicado en la calle Enrique Rébsamen, en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

Sobre los lesionados, las autoridades indicaron que uno de los afectados presentó quemaduras en al menos 10 por ciento de su cuerpo. También se informó que hay un menor entre las personas lesionadas.

El siniestro afectó vidrios y cancelería del inmueble. Los servicios de emergencia que acudieron a la zona desalojaron a al menos 40 personas, a fin de evitar una tragedia mayor.

“Equipos de emergencias atendemos una explosión registrada en calle Enrique Rébsamen, col. Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en las redes sociales.

Los primeros reportes indicaban que el siniestro presuntamente ocurrió por una acumulación de gas en el inmueble.

Equipos de emergencias atendemos una explosión registrada en calle Enrique Rébsamen, col. Narvarte Poniente, @BJAlcaldia. Como medida de seguridad, se realizó la evacuación de 40 personas. En el lugar se atendieron a 4 personas afectadas.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/YSR7Jecdf8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 31, 2026

Al lugar de la explosión, arribó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, para coordinar los esfuerzos para atender la emergencia.

La funcionaria descartó que la explosión en la calle Enrique Rébsamen haya generado daños estructurales que comprometieran el inmueble.

“Ya vinieron compañeros del Instituto de Seguridad para las construcciones para ver, si acaso, había algún tipo de afectación estructural. Afortunadamente no tienen afectaciones estructurales los departamentos”, indicó Myriam Urzúa ante medios de comunicación.

En ese sentido, indicó que la alcaldía Benito Juárez se ofreció a brindar alojo en hoteles a los afectados por el siniestro ocurrido este lunes 30 de marzo de 2026.

“Se les ha ofrecido por parte de la alcaldía la posibilidad de eh llevarlos a un hotel para que puedan dormir esta noche”, dijo la funcionaria.

Myriam Urzua agregó que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de realizar la investigación de rigor para este tipo de fenómenos.

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JVR