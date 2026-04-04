Tren Suburbano aumenta nuevamente costo de sus viajes corto y largo | PRECIO y FECHA

El Tren Suburbano, medio de transporte que conecta la Ciudad con el Estado de México, anunció un nuevo aumento al costo de sus viajes corto y largo, el cual entra en vigor a partir del domingo 5 de abril de 2026.

A través de una tarjeta informativa, el medio de transporte comunicó que el viaje corto elevará su costo por 50 centavos, mientras que el viaje largo hará lo propio por un peso completo.

Es decir, a partir de la citada fecha, el Tren Suburbano costará:

Viaje corto (de 0 a 12.89 km): 11.50 pesos

Viaje largo (de 12.9 a 25.59 km): 26.50 pesos

No se informó si aumentará el costo del plástico para ingresar al sistema de transporte, que actualmente es de 18.00 pesos.

El aumento en el costo del Tren Suburbano llega poco menos de un año después de la más reciente subida de precio, que fue el 27 de abril de 2025, cuando se ajustó el costo del viaje corto a 11.00 pesos y del viaje largo a 25.50 pesos.

El Tren Suburbano moviliza a aproximadamente 160 mil usuarios al día, que viajan entre la Ciudad y el Estado de México.

Pese a su corto trayecto, con apenas siete estaciones, se consolida como uno de los principales medios de transporte para cubrir esta ruta, pues conecta el municipio mexiquense de Cuautitlán con las estaciones Buenavista del Metro y el Metrobús capitalinos, ubicados en el centro de la Ciudad.

Aspecto del Tren Suburbano. ı Foto: larazondemexico

Por lo anterior, usuarios del Tren Suburbano han manifestado rechazo a los aumentos en el costo del viaje, si bien otros celebran que esto permita mantener el orden y limpieza en las estaciones.

¿Cómo va la construcción del Tren Suburbano hacia el AIFA?

Uno de los grandes proyectos de movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) anunciado por los gobiernos federal y local es la ampliación del Tren Suburbano para que llegue al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Lo anterior no solo permitirá facilitar la conectividad hacia el Aeropuerto, sino también a otros puntos del Estado de México. Cruzará los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

Aspecto de una estación de la ruta del Tren Suburbano que irá al AIFA. ı Foto: Cuartoscuro

Así, según los más recientes anuncios del Gobierno federal, el avance en esta obra es del 92 por ciento, y se prevé su apertura para la primera semana de abril, lo cual implica que ya está próxima, aunque no se han dado más noticias al respecto.

El objetivo es que la ruta funcione antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, para facilitar la movilidad de los turistas que lleguen desde el AIFA.

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