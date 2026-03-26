¿Cuándo abre el Tren Suburbano al AIFA? Horarios, estaciones y precio

Lo que debes saber del arranque de operaciones del Tren Suburbano que va al AIFA

El proyecto de conectividad entre la Ciudad de México y el Estado de México está a punto de dar un avance histórico con la esperada apertura del suburbano AIFA. Tras meses de intensos avances en la infraestructura ferroviaria, este megaproyecto de movilidad promete ofrecer una alternativa rápida y moderna para agilizar el trayecto de miles de personas.

Tren Suburbano Lechería-AIFA: Ruta y estaciones

El principal objetivo de esta obra es su capacidad para brindar un trayecto directo desde el centro de la Ciudad de México hasta la terminal aérea en un tiempo récord. Este proyecto permitirá viajar desde la terminal Buenavista hasta el aeropuerto en un tiempo estimado de 39 a 43 minutos, sin necesidad de transbordos.

La nueva ruta atraviesa los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango en el Estado de México. Las estaciones que conforman este nuevo tramo son:

Lechería (Estación de transbordo con la Línea 1 actual).

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco (o Tulyehualco)

Prados Sur

Nextlalpan

Jaltocán (o Xaltocan)

AIFA (Terminal principal dentro del aeropuerto).

Se confirma la fecha de apertura del Tren Suburbano al AIFA ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo abre el Tren Suburbano AIFA?

Aunque se esperaba inaugurar la obra durante el primer trimestre del año, el calendario ha necesitado un ajuste preventivo. El pasado 17 de marzo, desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la inauguración del tramo del Tren Suburbano al AIFA se aplazará hasta después de Semana Santa.

A pesar de que se tenía contemplada la apertura durante la semana de vacaciones, se decidió postergarla para realizar revisiones técnicas que garanticen la seguridad total del tren y sus pasajeros.

Con estos ajustes, la fecha tentativa para la apertura oficial del tramo en el Estado de México será el próximo lunes 6 de abril de 2026.

En el #TrenSuburbano apostamos a un futuro sostenible, por ello nuestra ampliación hacia el #AIFA ofrecerá, además de una conexión directa y eficiente, una alternativa de transporte amigable que incorporará tecnología de vanguardia con 10 trenes eléctricos.🚇 pic.twitter.com/jILsY8QR0H — Tren Suburbano (@Suburbanos) December 5, 2023

Horario y costo del Tren Suburbano AIFA

Se espera que el costo de un viaje desde la estación Buenavista hasta el AIFA sea de 40 pesos mexicanos. Además, la frecuencia de salida de los trenes será aproximadamente cada 15 minutos.

En cuanto a los horarios de operación, se espera que mantenga el esquema actual del servicio: