IECM lanza simulador para evitar votos nulos en consultas de Presupuestos Participativos y elección de Copaco

Siglas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó un simulador interactivo de votación y opinión que pretende preparar a la ciudadanía para reducir errores al momento de llenar las boletas en los ejercicios de elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), así como para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Según el IECM, el simulador permite a las personas usuarias que van a votar el familiarizarse con los formatos reales que se utilizarán el día de la votación, ya que replica la documentación oficial , incluyendo el anverso y reverso de las boletas.

El simulador puede consultarse en el sitio oficial del IECM, a través de la siguiente liga: https://simuladordevotoyopinion.iecm.mx

Simulador, para tres elecciones

Además, la plataforma incluye tres módulos: elección de COPACO 2026, consulta de Presupuesto Participativo 2026 y consulta de Presupuesto Participativo 2027; en cada uno, los participantes pueden seleccionar opciones, modificar su elección y enviar un voto simulado.

Una de las funciones clave es que el sistema evalúa en tiempo real si el voto u opinión es válido o nulo, con base en las reglas establecidas por el Instituto, con esto las y los votantes van a saber identificar errores comunes y corregirlos antes de la jornada real.

El simulador también muestra ejemplos de carteles guía con candidaturas y proyectos hipotéticos, con el fin de que la ciudadanía reconozca cómo estarán presentadas las opciones en las Mesas Receptoras.

Las elecciones de los COPACO serán el 3 de mayo, en estas la capital va a elegir a representantes vecinales que gestionan las necesidades y proyectos de sus colonias ante las alcaldías.

Estos comités se eligen cada tres años mediante un proceso organizado por el IECM en todas las unidades territoriales de la ciudad y cada COPACO estará conformada por las nueve personas más votadas: cinco mujeres y cuatro hombres, además de considerar espacios para una persona joven y una persona con discapacidad.

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cehr