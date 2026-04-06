Dan Iztapalapa, Milpa Alta y Sobse 142 mdp a firmas recién creadas y sin competir

Gakida Arquitectura, S.A. de C.V., y Comercializadora Joya Ing, S.A. de C.V., se crearon el año pasado y en menos de medio año consiguieron 142 millones de pesos en licitaciones sin ningún otro competidor en las alcaldías Iztapalapa y Milpa Alta, así como en la Secretaría de Obras y Servicios local (Sobse).

El 25 de marzo de 2025, en la Notaría 60, en la alcaldía Cuauhtémoc, y el notario Tayatzin Gutiérrez Ramírez, y exactamente con el mismo objeto social se crearon ambas empresas, de acuerdo con las actas constitutivas a las que tuvo acceso La Razón mediante el Sistema Público de Comercio.

El Dato: “La Gran Tenochtitlán” es un proyecto que conectará La Plaza Tlaxcoaque con el Estadio Ciudad de México mediante la Calzada de Tlalpan.

Luego de siete meses de su creación, las firmas consiguieron 15 contratos de obra pública en Iztapalapa y Milpa Alta, gobernadas por los morenistas Aleida Alavez Ruiz y José Octavio Rivero Villaseñor, respectivamente, y en la dependencia capitalina que encabeza Raúl Basulto Luviano.

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Todas estas contrataciones se dieron mediante licitación pública, pero sin ningún otro participante. El monto total de dichos acuerdos asciende a un mínimo de 142 millones 295 mil pesos y un máximo de 177 millones 846 mil pesos.

El 29 de septiembre de 2025, medio año después de haber sido creada, Gakida Arquitectura obtuvo el contrato de la Sobse para construir una ciclovía complementaria a la de “Gran Tenochtitlán” de Tlalpan, por 12 millones 548 mil pesos.

83.7 por ciento de los recursos obtenidos por las firmas provino de la Sobse

El contrato DGOIV-LPN-L-1-212-25 establece que la compañía estaría a cargo de la construcción de la ciclovía que va de Avenida División del Norte, tramo tres, de Avenida Candelaria a Río Churubusco y de éste a la Avenida de las Rosas, en la alcaldía Coyoacán.

La ciclovía “La Gran Tenochtitlán” se trata de una de las obras emblemáticas del Gobierno capitalino rumbo a la Copa Mundial de Futbol, que iniciará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca, con el que conecta la ruta ciclista.

Si bien la construcción debió estar lista al cierre del año pasado, aún no ha sido inaugurada de manera oficial.

El 24 de octubre de 2025, Gakida Arquitectura consiguió otro acuerdo de la Sobse para trabajos de repavimentación en vialidades primarias de las 16 alcaldías, por 43 millones 593 mil pesos.

100 mil pesos fue el capital social usado para la creación de cada empresa

Su firma hermana, Comercializadora Joya Ing, obtuvo el mismo contrato por la misma cantidad, el 25 de noviembre. Para el 31 de diciembre, las obras de esta compañía tenían un avance de 54 por ciento.

Otros dos contratos fueron adjudicados a Gakida por 19 millones 385 mil pesos. Uno, para repavimentar la calle Cazuelas y la Avenida Abarrotes y Víveres, cerca de la Central de Abasto, en Iztapalapa, y de mantenimiento en dos secundarias para el Programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela.

En tanto, el 24 de octubre de 2025, Gakida fue contratada por Iztapalapa por 14 millones 998 mil pesos para rehabilitar el Parque Hércules, en San Miguel Teotongo.

Al mes, Joya Ing, ganó otra licitación sin competidor por dos millones 491 mil pesos para un proyecto de agua pluvial del Presupuesto Participativo.

En Milpa Alta, ambas compañías obtuvieron ocho acuerdos sin competencias en licitaciones entre octubre y noviembre de 2025. Se trata de contratos abiertos por un mínimo de cinco millones 688 mil pesos y un máximo de 41 millones 239 mil.

Entre los trabajos asignados están una rehabilitación de diversos Centros de Desarrollo Cultural de la alcaldía, la sustitución de las redes de agua potable y drenaje en la colonia Villa Milpa Alta.

Los domicilios fiscales de Gakida y Joya Ing, no corresponden a oficinas de constructoras que han juntado más de 100 millones en un par de meses por contratos públicos, sino a domicilios de particulares, pues la primera tiene su domicilio fiscal en un departamento de un edificio habitacional de la colonia Anáhuac, en Miguel Hidalgo; y la segunda, en una casa en la colonia Insurgentes, en Iztapalapa.

La socia mayoritaria y fundadora de Gakida Arquitectura, Karen Berenice García González, y la administradora de Comercializadora Joya Ing, Nahum Acatitla Hernández, son representantes legales de otras empresas que, vinculadas entre sí, simularon competencias en otras licitaciones de diversas alcaldías.

Nahum Acatitla es pasante de ingeniería y representante legal de Jayol, S.A. de C.V. En tanto, García González ha rechazado que su compañía sea fachada por ser de reciente creación, pues “toda empresa inicia de ceros”, dijo a El CEO en un reportaje sobre el uso de empresas fantasma en la Ciudad de México.

Este diario buscó la postura de las alcaldías de Alavez Ruiz yRivero Villaseñor, así como de la Sobse, pero al cierre de edición, no se concretó ninguna entrevista.

LAS HERMANAS ı Foto: Especial