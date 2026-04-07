CDMX firmará pacto contra la extorsión para combatirla

Para reforzar la lucha contra la extorsión el Gobierno de la Ciudad de México va a firmar el 13 de abril un pacto contra este delito, esto sucede cuatro meses después de que se activó el plan de la capital CDMX de 15 acciones contra el delito.

Tanto la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, como el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; manifestaron que esta es la forma en la que van a atacar frontalmente a la extorsión.

“El próximo lunes vamos a tener un evento para la firma de este pacto contra la extorsión, con distintos actores de la sociedad con los que hemos venido trabajando y vamos a seguir trabajando, para aterrizar esta lucha frontal contra la extorsión, como uno de los temas prioritarios”, dijo la Jefa de Gobierno.

La página y canales de La Tía Paty pedían dinero a cambio de no filtrar información privada ı Foto: Especial

Con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero se abrieron 115 carpetas de investigación por extorsión y 52 por tentativa de este delito.

Para febrero, en la capital del país se registró una disminución en las carpetas por extorsión, con 95 casos; sin embargo, las tentativas aumentaron a 73. Hasta el momento, las cifras correspondientes a marzo aún no están disponibles.

Sobre la firma del pacto, el titular de la SSC afirmó que se han logrado detenciones por extorsión: “de enero del 2025 al 31 de marzo del 2026, han sido detenidas 335 personas: 310 por el delito de extorsión y 25 por este delito, en grado de tentativa”.

Añadió que 22 de las detenciones se hicieron en marzo principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco e Iztapalapa; de igual forma que en el municipio mexiquense, Chalco.

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MSL