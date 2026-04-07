Iztacalco, única alcaldía con alza de 3% de delitos

Lourdes Paz, en un recorrido de seguridad, el pasado 12 de marzo.

La alcaldía Iztacalco, gobernada por la morenista Lourdes Paz Reyes, es la única demarcación de la Ciudad de México donde los delitos de alto impacto van al alza, de acuerdo con los datos del último informe mensual de seguridad pública del Gobierno capitalino.

En conferencia, el nuevo titular de la Agencia de Innovación Digital (ADIP), Carlos Emiliano Calderón Mercado, resaltó la baja de la incidencia de estos crímenes en todas las alcaldías, excepto Iztacalco.

“Son los delitos por los que estamos trabajando, primero que los demás y ha habido disminuciones significativas, con respecto al año pasado, en todas las alcaldías, excepto en Iztacalco, pero lo voy a volver a repetir: fueron solamente siete casos más de diferencia, que eso se refleja en 3 por ciento”, comentó ante la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

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El Dato: La secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2026 detuvo a nueve mil 916 personas por delitos de alto impacto.

De enero a marzo de este año en esta demarcación se cometieron 210 crímenes de este tipo, que abarcan homicidios, robos, secuestro, feminicidio, entre otros. Esto es siete casos más, equivalentes a tres por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizados por La Razón, muestran que en los primeros dos meses del año ocurrieron 16 homicidios en Iztacalco, seis dolosos y 10 culposos.

Esto es casi el doble de los nueve casos reportados de enero a febrero de 2025, seis fueron dolosos y el resto, culposo.

Por el contrario, en las 15 alcaldías restantes de la Ciudad de México, la incidencia delictiva de alto impacto bajó, en promedio, 14 por ciento.

Según los datos presentados por la ADIP, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero, gobernadas por el panista Carlos Orvañanos y el morenista Janecarlo Lozano, respectivamente, son las alcaldías con mayor disminución: 23 por ciento.

Calderón Mercado destacó además que, respecto a marzo de 2025, los ilícitos de alto impacto en la ciudad registran una disminución de 9 por ciento y en comparación con 2019, de 66 por ciento.

“En cuanto a robo de vehículos con y sin violencia, es muy importante destacar que sí ha habido una disminución histórica: imagínense, escuchar 62 por ciento, pues es un tema bastante importante. Teníamos 36.9 delitos de este este tipo, en 2019, y ahora tenemos 13.9”, destacó.