Ya opera fiscalía especial para casos de alto impacto

Esta nueva área queda adscrita a la Oficina de la fiscal general, Bertha Alcalde Luján

La nueva Fiscalía de Investigación y Litigación Estratégica, recién creada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), comenzó a operar este martes 7 de abril para atender casos de alta relevancia por su impacto institucional y social.

Según el acuerdo publicado el pasado 6 de abril en la Gaceta Oficial de la CDMX, esta nueva área queda adscrita a la Oficina de la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, quien también designará a la persona a cargo y a su personal.

La persona que encabece la nueva fiscalía especializada tendrá, además, la facultad de proponer los casos que podrían ser atraídos por esta área, en conformidad con la trascendencia y en función de que se justifique la priorización de un asunto dentro de un esquema de investigación o litigación estratégica. O bien por su capacidad de producir impactos institucionales y sociales. En cada caso que atraiga, esta fiscalía podrá realizar actos de investigación, persecución penal, litigación e impugnación en todas las etapas del proceso, incluida la ejecución de sentencias.

El Tip: Las oficinas estarán ubicadas en Avenida División del Norte 1611, en la colonia Santa Cruz Atoyac, de la alcaldía Benito Juárez.

El acuerdo de creación igualmente señala que esta nueva estructura busca incorporar herramientas modernizadas y especializadas para atender casos específicos con potencial de impacto en la investigación y litigio de delitos en la Ciudad de México.

Diversos casos de alto impacto han surgido en el último año, como el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, perpetrado el 20 de mayo del 2025 sobre la calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.