Clara Brugada llama a ciudades a construir un municipalismo internacional para atender crisis.

Al dar la bienvenida al foro Executive Bureau 2026 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que se celebra en la capital del 8 al 10 de abril, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la Ciudad de México se ha consolidado como un referente internacional en la defensa y ampliación de los derechos humanos; asimismo, llamó a cambiar al mundo desde lo cotidiano para reducir las desigualdades y cambiar las conciencias.

Desde el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, la mandataria capitalina señaló que el CGLU representa uno de los espacios más importantes del movimiento municipalista internacional, el cual da voz a los gobiernos locales con miras a una transformación social.

“CGLU es uno de los espacios más importantes del movimiento municipalista internacional. Yo podría decir que es el movimiento internacional y también de la cooperación a nivel subnacional. Es la voz de un mensaje que este siglo no puede ignorar: que los gobiernos locales son los que tienen la mayor capacidad de transformación social”, aseguró.

En este sentido, refirió que el municipalismo internacional es una convicción política profunda, así como una poderosa herramienta de cooperación diplomática y de transformación social para la Ciudad de México.

Subrayó que la CGLU puede convertirse, hoy más que nunca, en una gran red promotora de la paz, la solidaridad y la fraternidad, así como elevar un mensaje de paz y de defensa del derecho internacional en un contexto en el que “el orden multilateral cruje bajo el peso de quienes apuestan por la ley del más fuerte”, por lo que externó que desde la Ciudad de México “se condena con firmeza el uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales”.

Y, ante representantes de 140 gobiernos, de 32 países, 36 ciudades y 31 redes de gobiernos locales y federales, de distintas regiones del mundo, remarcó: “se equivocan quienes pretenden arrastrarnos de regreso a la guerra en esta encrucijada histórica; rompamos el silencio. Es el momento en que las ciudades debemos de cruzar fronteras, atravesar océanos y sacudir la conciencia del mundo”.

Resaltó que este encuentro se da en el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, recalcando que la capital del país se prepara para recibir al mundo con una visión incluyente y de derechos, “un evento que refleje el carácter transformador de esta ciudad”.

Brugada Molina destacó que la capital del país impulsa una agenda pública centrada en las personas y en la garantía de derechos, aseverando que “la Ciudad de México es pionera en la conquista de derechos y en la construcción de políticas públicas que ponen al centro a la población. Hoy, frente a una policrisis global, es momento de levantar un gran movimiento municipalista internacional que coloque en el centro la agenda de cuidados, la reducción de desigualdades y la defensa del derecho internacional”.

Asimismo, indicó que su administración impulsa una agenda integral para erradicar la pobreza extrema y reducir brechas sociales, donde las Utopías —espacios comunitarios de acceso a cultura, deporte y servicios— se han consolidado como instrumentos de justicia territorial.

“Las Utopías son laboratorios de transformación social que han sido reconocidos internacionalmente, porque demuestran que el espacio público puede ser una herramienta efectiva para construir igualdad”, señaló.

Asimismo, advirtió que el futuro será inminentemente urbano, por lo que las ciudades deberán encabezar las soluciones a los grandes desafíos globales para 2050, por ello, la respuesta a la crisis climática será urbana o no será, por lo cual dijo que desde la Ciudad de México se impulsa una estrategia ambiental que incluye la conservación de áreas naturales, el fortalecimiento de la electromovilidad y una política de vivienda con enfoque social.

La transformación de las ciudades debe tener un objetivo claro: garantizar derechos y reducir desigualdades.



Desde muy joven elegí luchar por las causas donde más se necesita, en los barrios y comunidades que fueron olvidadas durante años. He caminado este rumbo con la misma… pic.twitter.com/voEpARNLhh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 9, 2026

Brugada Molina resaltó que la capital del país ha sido sede de diversos encuentros entre gobiernos nacionales e internacionales, por lo que llamó a todas las ciudades a sentirse orgullosas de lo construido a lo largo de estos años a través de la intensa cooperación multilateral.

Destacó que en 2028 se llevará a cabo en la Ciudad de México el Foro Urbano Mundial, por lo que llamó a llegar a esta edición con una voz unida para reivindicar el papel crucial de las ciudades en la construcción de la agenda post 2030, la cual, aseguró, no puede escribirse sin la CGLU.

“En 2028, aquí en la Ciudad de México, será una ventana de oportunidad inmejorable para que la CGLU y los gobiernos locales defendamos nuestras visiones, nuestras políticas públicas y prácticamente construyamos la agenda post 2030”, afirmó.

La mandataria capitalina enfatizó que los gobiernos locales son los más cercanos a la ciudadanía y, por tanto, los que cuentan con mayor capacidad de incidir en la vida cotidiana.

“Las ciudades somos el primer frente de atención a las necesidades de la población; tenemos la responsabilidad y la capacidad de transformar realidades desde lo local con una visión humanista y de justicia social”, afirmó.

Ante ello, presentó una serie de propuestas para enriquecer la discusión en el marco de la construcción de una agenda urbana internacional, entre las cuales llamó a las ciudades a ser protagonistas de la erradicación definitiva de la pobreza y reducción de desigualdades, así como la implementación de una política de cuidados al centro de la agenda urbana para hacer justicia a las mujeres.

La secretaria general de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) Emilia Saiz, destacó que la Ciudad de México ya ha formado parte de la fundación en 1913, puesto que comparte la visión con un sistema multilateral que trabaja para dar soluciones tangibles a las comunidades alrededor del mundo.

Explicó que dicho sistema es representado por una organización mundial que se basa en la proximidad, solidaridad e inclusión, reforzada por la cooperación para desarrollar proyectos transformadores a través de los territorios.

Asimismo, detalló que ese multilateralismo local busca traducir los compromisos políticos en soluciones muy efectivas y tangibles para la vida diaria. “La Ciudad de México ha venido contribuyendo con un gran legado a este proceso de construcción y de transformación”, expresó.

El representante del Comité Ejecutivo CGLU y alcalde de la Haya, Jan Van Zanen, señaló que lo realizado en la ciudad de México es una muestra clara de lo que puede lograr un liderazgo fuerte, con iniciativas concretas como las Utopías, que son una muestra de cómo las políticas públicas pueden hacer una gran diferencia en la vida cotidiana de las personas.

Señaló que esta reunión del CGLU llega en un momento importante, son más visibles, alineados y más impactantes como una voz global de gobiernos locales y regionales, que se ve reflejado en agendas globales con temas de cuidado, paz y la renovación del multilateralismo, por ello pidió estar abiertos, trabajar juntos y mantenerse cercanos a la gente a la que sirven, “porque ahí es donde todo empieza”, indicó.

El copresidente de CGLU y alcalde de Kitchener, Canadá, Berry Vrbanovic, sostuvo que las ciudades enfrentan un momento clave ante un contexto global polarizado, cuyos efectos impactan directamente en el ámbito local, por lo que subrayó la importancia de fortalecer la colaboración entre gobiernos locales para construir una visión común de futuro. Asimismo, llamó a autoridades y ciudadanía a asumir responsabilidad en el desarrollo de comunidades más justas y agradeció la hospitalidad de la Ciudad de México.

La prefecta de Pichincha, Ecuador, PaolaPabón, destacó el papel de los gobiernos subnacionales como espacios donde la política se traduce en acciones concretas para mejorar la vida de las personas y subrayó la importancia de fortalecer la voz de los territorios a nivelglobal.

Asimismo, reconoció a la Jefa de Gobierno y a la ciudad como referentes en la implementación de políticas de cuidado expresadas en las Utopías que han florecido en su gestión y que han sido inspiración para muchos de nuestros territorios.

Por último, la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, anunció el lanzamiento de la convocatoria de la séptima edición al Premio Internacional CGLU Ciudad de México Cultura XXI, iniciativa que reconoce a las ciudades y personalidades destacadas por su aportación a la cultura. “En esta emisión, el premio nos dará la oportunidad de conocer ciudades cuyas políticas son muy importantes para la vida de los ciudadanos y del fomento a la cultura.

Las y los representantes de los gobiernos locales coincidieron en continuar fortaleciendo la organización y cooperación internacional desde CGLU, como una plataforma que impulsa el desarrollo de ciudades más incluyentes, solidarias e innovadoras a través de una red que responda a los desafíos del futuro y garanticen los derechos humanos.

En el encuentro destacó la presencia del gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca; los alcaldes de Konya, Ugur Ibrahim Altay; de Rabat, Fatiha El Moudni; de Kitchener, Berry Vrbanovic; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de la Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales, Bheke Stofile; la perfecta de Pichincha, Paola Pabón, y el secretario General de la Asociación de Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero, Zhongwei Hao , entre otros.

#UCLGMeets | Mantuvimos el diálogo con Zhongwei Hao, Secretario General de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Países Extranjeros.



Fortalecemos lazos y esfuerzos entre pueblos de todo el mundo para construir ciudades más justas, solidarias y en paz, desde lo… pic.twitter.com/yQ0QdJ0UcI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 9, 2026

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JVR