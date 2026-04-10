En plan antitrata, sólo el 28% de cuartos de hotel

En la Ciudad de México sólo 28 por ciento de las habitaciones de hotel se han sumado a la estrategia “Tarjeta Azul”, para prevenir y denunciar la trata infantil en su modalidad de explotación sexual, en el contexto del Mundial de Futbol.

De un total de 77 mil cuartos disponibles en la capital, únicamente 22 mil forman parte de este programa, lo que equivale a casi tres de cada 10, de acuerdo con datos de la iniciativa.

La “Tarjeta Azul” es un plástico en el que vienen teléfonos y códigos QR con datos para denunciar la trata de personas, y está desarrollada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) que está dirigida tanto a turistas como a ciudadanía.

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La estrategia forma parte de la campaña “Cero Tolerancia-Tarjeta Azul”, presentada recientemente por el Gobierno capitalino en alianza con organismos internacionales y el sector turístico, como parte de las acciones rumbo a la justa.

En la conferencia “Mundial sin Trata”, la directora de Atención Ciudadana del Consejo Ciudadano, Gabriela González García, dijo a La Razón que alrededor de seis de cada 10 casos de trata infantil con fines de explotación sexual ocurren en entornos cercanos, es decir, entre familiares o personas conocidas, y los cuatro restantes son perpetrados por organizaciones criminales o desconocidos.

En los primeros dos meses de 2026, la Fiscalía capitalina ha abierto tres carpetas de investigación por trata, siete por pornografía infantil y 63 carpetas por corrupción de menores.

A nivel global, organismos internacionales estiman que cerca de dos millones de menores han sido víctimas de explotación sexual comercial, mientras que el 38 por ciento de las víctimas de trata de personas es menor de edad.

Autoridades y organizaciones han insistido en que la participación del sector turístico es fundamental contra la trata, por lo que llaman a ampliar la adhesión de hoteles a la estrategia.