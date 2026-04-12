Marchas y bloqueos en CDMX HOY 12 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y manifestaciones previstas para hoy, 12 de abril.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 12 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 12 de abril se prevén tres marchas y 11 concentraciones.

Marchas

Federación de Hemofilia de la República Mexicana, A.C.: En Cuauhtémoc , desde las 08:30 . Ruta: Del Monumento a la Revolución con destino a la Sede de la Alcaldía Cuauhtémoc (Aldama y Mina, Col. Buenavista).

Centro de Meditación Dhammakaya México: En Miguel Hidalgo , desde las 08:30 . Ruta: De la Estela de Luz (Lieja No. 270) con destino al Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50).

Refugio Franciscano, A.C.: En Cuauhtémoc, desde las 11:30. Ruta: Del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo Capitalino.

Concentraciones

Colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos”: En Cuauhtémoc , Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma No. 199), desde las 10:00 .

Colectiva Hilos: En Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez , en la Glorieta del Ahuehuete, Parque Centenario y Plaza José Clemente Orozco, desde las 11:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc , Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), desde las 12:00 .

Organización Político Cultural “CLETA”: En Miguel Hidalgo , Foro Abierto de la Casa del Lago (Bosque de Chapultepec Secc. I), desde las 12:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc e Iztacalco , Monumento a la Madre a las 12:00 y Av. Río Churubusco y Añil a las 13:00 .

Colectivo “Firmas por Palestina MX”: En Cuauhtémoc , Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia), desde las 12:30 .

Plataforma Común por Palestina México: En Cuauhtémoc , Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), desde las 15:00 .

Anonymous for the Voiceless Ciudad de México: En Cuauhtémoc , Av. Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico, desde las 18:00 .

Colectiva Feminista “Micelias”: En Cuauhtémoc , Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), desde las 20:00 .

Asamblea Anti-Mundialista: En Coyoacán , Estadio Banorte (bajo puente en Calz. de Tlalpan No. 3465), durante el día .

Juventud Revolucionaria - GAR: En Cuauhtémoc, Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez), durante el día.

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