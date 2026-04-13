Manifestantes bloquean la autopista México-Cuernavaca y provocan caos vial

Un grupo de manifestantes mantiene bloqueada la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la alcaldía Tlalpan, lo que ha generado afectaciones en la circulación en ambos sentidos de la vía.

De acuerdo con reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL), el cierre es total en la zona, lo que ha provocado largas filas de vehículos y complicaciones para los automovilistas que transitan por esta vía.

Los inconformes son habitantes de distintas colonias de la alcaldía Xochimilco, quienes salieron a manifestarse para exigir una respuesta inmediata de las autoridades ante la escasez de agua que enfrentan. Los vecinos señalan que el sistema de bombeo ha sufrido afectaciones directas, lo que ha derivado en la falta de agua en sus comunidades.

#PrecauciónVial | Continúa bloqueo en ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca a la altura de la Caseta de Cobro, por manifestantes. #AlternativaVial Carretera México-Cuernavaca. pic.twitter.com/gDHxqTj892 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 13, 2026

Entre sus exigencias también se encuentra la instalación de mesas de trabajo con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la situación de una instalación de nuevos medidores de energía eléctrica y rechazan el uso de medidores comunitarios, además de denunciar cobros excesivos en el servicio.

Asimismo, solicitaron la intervención de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, al señalar irregularidades en el servicio de transporte público. De acuerdo con los manifestantes, algunas rutas no completan su recorrido, pese a que los usuarios cubren el costo total del pasaje.

A estas demandas se suma la petición de mayor seguridad en la zona, ya que aseguran que la presencia policial es insuficiente y que la falta de vigilancia ha incrementado la percepción de inseguridad.

Como alternativa vial, autoridades recomendaron utilizar la carretera federal México-Cuernavaca, mientras continúan las afectaciones por el bloqueo.

🚨 Manifestación en la México–Cuernavaca 🚨



Se reporta manifestación sobre la autopista México–Cuernavaca, a la altura de la caseta, en ambos sentidos.



📢 De acuerdo con los primeros reportes, se trata de habitantes de la alcaldía Xochimilco, quienes se manifiestan para exigir… pic.twitter.com/fudRxtvYpz — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) April 13, 2026

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LMCT