Marchas y bloqueos en CDMX HOY 13 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y manifestaciones en CDMX HOY 13 de abril.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 13 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 13 de abril se prevén tres marchas y 11 concentraciones.

Marchas

Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia, desde las 10:00. Destino: Secretaría de Gobernación.

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarlos”, Ciudad de México: En Cuauhtémoc , Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro (Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera), desde las 06:00 .

Habitantes de la Alcaldía Tlalpan: En Tlalpan , Caseta México-Cuernavaca (Carretera México-Cuernavaca, Col. Los Cipreses), desde las 06:30 .

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano: En Cuauhtémoc , Monumento a la Revolución (Av. Paseo de la Reforma, Col. Juárez), desde las 07:00 .

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas: En Xochimilco , Reclusorio Preventivo Varonil Sur (Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa), desde las 11:45 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc e Iztacalco , Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael) a las 12:00 ; y Av. Río Churubusco y Añil (Bajo puente) a las 13:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc , Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro), desde las 12:00 .

Colectivo “Ojalá Ojalá MX”: En Coyoacán , Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria), desde las 13:00 .

Promotora Democrática Docente de la Sección LX Politécnica de la CNTE y SNTE: En Gustavo A. Madero , Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del IPN (Av. Juan de Dios Bátiz y Av. Luis Enrique Erro, Col. Nueva Industrial Vallejo), desde las 15:00 .

Colectivo “La Comuna 4:20”: En Cuauhtémoc , Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 16:20 .

Grupo de Acción Revolucionaria: En Cuauhtémoc, Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez), durante el día.

Citas Agendadas

Frente del Pueblo Resistencia Organizada: En Iztacalco , Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Azafrán No. 219, Col. Granjas México), desde las 11:00 .

Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la UNAM: En Coyoacán , Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM (Circuito Exterior, Ciudad Universitaria), desde las 13:00 .

Repartidores de Aplicación: En Cuauhtémoc, Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico), durante el día.

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