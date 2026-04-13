Refugio Franciscano bloquea Paseo de la Reforma e Insurgentes; exige regreso de perros y gatos

Integrantes y voluntarios del Refugio Franciscano realizaron un bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir la devolución inmediata de los perros y gatos retirados de sus instalaciones el 7 de enero; a casi 100 días del operativo.

El cierre se mantuvo en los carriles centrales de Reforma, en ambos sentidos, en el tramo entre Violeta y Sevilla. La movilización generó complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte, quienes manifestaron su inconformidad ante la interrupción del tránsito.

El paso del Metrobús se vio interrumpido por lo que usuarios tuvieron que recorrer grandes distancias a pie, asegurando que no son formas de pedir el regreso de los animalitos pues afectan demasiado a la población.

Además de este primer bloqueo, prevén uno de las 14 a las 17 horas, con el objetivo de impactar en momentos de mayor afluencia vehicular, cuando las personas trabajadoras regresan a sus hogares.

▶️#VIDEO | ¡Bloqueo en Reforma! Integrantes y voluntarios del Refugio Francisco bloquearon el paso en Reforma e Insurgentes hasta las 10 de mañana, de este lunes.



Va a haber un segundo bloqueo en Reforma de 2 a 5 de la tarde, esto implica que durante esas horas la circulación en… pic.twitter.com/Aq96ZiLplI — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 13, 2026

De acuerdo con evaluaciones del Gobierno capitalino, retiraron a los animales del refugio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa porque los ejemplares se encontraban en condiciones de malnutrición, abandono y negligencia por la presunta presencia de ratas en el predio.

El pasado 20 de febrero La Razón publicó una nota de la visita que realizó a el Refugio Franciscano de la mano de la propia directora, Gina Rivara Reyes, quién informó que mantenían mesas de diálogo con la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría del Medio Ambiente y la Brigada de Vigilancia Animal para acordar la rehabilitación del espacio.

Entre los planteamientos iniciales se encontraban la instalación de un sistema hidroneumático para el desagüe y la mejora de casas, así como de espacios de convivencia e individuales para los perros.

Sin embargo, durante el bloqueo en reforma la directora señaló que las condiciones establecidas por las autoridades han cambiado de manera constante en cada reunión, lo que ha dificultado concretar un acuerdo para la devolución de los animales.

También afirmó, sin presentar pruebas, que el número de ejemplares fallecidos podría ser mayor al reportado oficialmente por el gobierno capitalino, que ha informado la muerte de siete animales.

Pese a que continuarán las mesas de diálogo con autoridades, advirtió que las movilizaciones seguirán y que no descartan nuevos bloqueos en vialidades principales de la ciudad.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre calle Violeta y Sevilla, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes a la altura de Av. Insurgentes. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/BfrKcbI3If — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 13, 2026

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LMCT