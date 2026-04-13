Ven oposición al PGD por ligas inmobiliarias

Los diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México alistan una investigación contra sus homólogos del Partido Acción Nacional por presuntos intereses ocultos del sector inmobiliario en su oposición al Plan General de Desarrollo (PGD), presentado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante La Chilanguera, conferencia dominical de la fracción parlamentaria guinda, el vocero de Morena en el recinto local, Paulo Emilio García González, señaló una supuesta campaña de los blanquiazules en contra del PGD.

El Dato: Vecinos entregaron el 10 de abril nueve mil firmas al Gobierno local y al Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva para reponer el proceso del proyecto del PGD.

“Nos llama la atención la campaña que trae Acción Nacional contra el Plan General de Desarrollo. Sabemos los vínculos que tiene el PAN con la mafia inmobiliaria y la ausencia de planeación sólo conviene a quien quiere, a través del poder económico, establecer su forma de entender la ciudad.

“Entonces se nos hace extraño que el PAN esté tan enfáticamente en contra de que podamos tener instrumentos de planeación. Y vamos a investigar también por qué hay tanto interés en ello”, sostuvo el diputado capitalino.

Bajo la pregunta “¿Cómo es la ciudad con la que sueñas?”, el Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045 es un instrumento para definir el rumbo de la ciudad durante los próximos 20 años.

20 Próximos años de la ciudad estarán regidos por el PGD y el PGOT

Este documento que elaboran las autoridades locales debe delinear las políticas públicas, obras, programas y presupuestos de todos los ámbitos, desde la salud, el medioambiente, la movilidad, el acceso a la vivienda, etcétera.

En conjunto con el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el PGD registra una demora de más de dos años, pues debieron estar aprobados desde ocubre de 2020.

“Es importante que avance la planeación de la ciudad, por una razón muy sencilla: son los instrumentos que tenemos para garantizar que la Ciudad de México avance con criterio de interés público”, comentó al respecto García González.

301 foros y conversatorios se llevaron a cabo en consultas del plan

Durante medio año se realizaron foros ciudadanos y consultas del PGD, en los que se registraron 12 mil 822 propuestas y 172 actas de acuerdos con pueblos y comunidades, según el todavía secretario de Planeación capitalino, Pablo Yanes Rizo.

Sin embargo, al contrario de estas cifras oficiales, diversos pueblos originarios y organizaciones de la ciudad han criticado la opacidad y falta de participación de este ejercicio. El Frente en Defensa de los Pueblos y Barrios del Anáhuac, por ejemplo, ha señalado escasa difusión y un proceso que no fue libre, previo ni informado.

Pese a lo anterior, el Gobierno capitalino dio por concluida la consulta del PGD el sábado 11 de abril. Se prevé que en las próximas semanas sea enviado al Congreso local.