Batallan para salir del Estadio CDMX

LA FIESTA por el triunfo de México 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026 contrastó con las dificultades que enfrentaron miles de aficionados para abandonar el Estadio Ciudad de México.

La lluvia, las movilizaciones y las afectaciones al transporte público provocaron largas caminatas, retrasos y una creciente demanda de servicios por aplicación.

A casi una hora de que concluyó el encuentro, la estación Tasqueña recibía a los aficionados a cuentagotas, los cortes en la circulación del Tren Ligero, así como el lento avance de los RTP y Trolebuses complicaron el traslado.

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La lluvia registrada en el sur de la capital agravó la situación.

Pamela, aficionada originaria de Ecuador, viajó a México para presenciar el arranque de la justa. Para ella, el reto no fue llegar al estadio, sino salir de él.

“Estuvo un poco intenso. Ya cuando estábamos ahí también empezaron las manifestaciones, entonces tuvimos que tomar un camión, pero sólo se movió unos metros y por las manifestaciones nos tuvimos que bajar”, relató.

La visitante explicó que, tras descender de la unidad, ella y sus acompañantes continuaron el trayecto a pie. Luego de recorrer varias calles, el grupo pidió un Uber, pero tardó. Pese a los contratiempos, aseguró que la experiencia de vivir una Copa del Mundo compensó todo.