Activan Plan DN-III por megafuga en la Álvaro Obregón

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que a causa de la fuga de agua en la colonia Torres de Potrero, el Ejército activó el Plan DN-III-E, pues el incidente causó daños en el asfalto, así como en nueve viviendas.

Usuarios de redes sociales difundieron por la mañana cómo la calle Prolongación de Mercadela, en la colonita Torres de Potrero, parecía una cascada debido a la gran cantidad de líquido que corría por ella y la fuerza con la que lo hacía.

Trabajadores del Gobierno local reparan la calle afectada por el caudal, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

El Dato: Para contener la fuga trabajaron en conjunto los bomberos, la alcaldía Álvaro Obregón, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Segiagua.

El alcalde Javier López Casarín informó en sus redes sociales, a las 08:00 horas, sobre la atención a esta problemática e indicó que, en coordinación con el Ejército se activó el Plan DN-III-E para resguardar y apoyar a las familias afectadas.

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“Estamos con las familias de la colonia Torres de Potrero tras la fuga de agua de gran magnitud que provocó afectaciones en viviendas y vialidades. La fuerza de la corriente incluso arrastró vehículos y generó daños importantes en la infraestructura”, escribió en un tuit.

Más tarde, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que la fuga estaba controlada y ésta ocurrió por una falla en el mecanismo de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma, “lo que generó afectaciones en la regulación de la aportación de agua”.

25 trabajadores de la Segiagua cerraron las válvulas y compuertas de la trifurcación

En un comunicado, la alcaldía Álvaro Obregón informó a La Razón que el agua dañó los muros de tres viviendas ubicadas en la parte alta y afectó de manera directa a siete personas: cinco adultos, una mayor de edad y un menor de edad.

Además, otros seis hogares resultaron afectados por la pérdida de electrodomésticos, enseres, ropa y muebles. La fuerza del agua también provocó el colapso de una sección de la banqueta, arrastró dos autos y derribó una barda.

Actualmente, la Segiagua rehabilitaba tres compuertas que integran el sistema de control de caudal y nivel, además de que se prevé la implementación de sistemas de automatización y telemetría.

Por su parte, la alcaldía Álvaro Obregón realizó la mitigación inicial de la tubería afectada e inició labores de sellado del albañal, mediante cuadrillas de operación hidráulica, drenaje y agua potable. También se contempla el retiro de árboles en riesgo para prevenir incidentes adicionales en la zona.

En su comunicado, la alcaldía detalló que existe un seguro para las viviendas afectadas que estará a cargo de Segiagua.

A lo largo del día, autoridades y vecinos llevaron a cabo la limpieza de la zona, así como de casas. A ello, López Casarín, quien acudió al lugar, informó sobre la habilitación de un albergue temporal para atender a las familias cuyos inmuebles resultaron afectados y que de manera voluntaria decidieran reubicarse.