Amplían atención de salud sexual

Jornada de salud en la Clínica Condesa de Iztapalapa, el 31 de marzo.

La Secretaría de Salud Pública capitalina (Sedesa) anunció la creación del Sistema Condesa, una iniciativa diseñada para ampliar los servicios de salud sexual integral a las 16 alcaldías y atender infecciones de transmisión sexual (ITS), como sífilis, virus del papiloma humano, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sida, entre otros.

De acuerdo con la dependencia local, esta acción estará a cargo del doctor Nick Finkelstein Mizrahi y tiene como objetivo controlar la expansión del VIH / sida, con la meta de que para 2030 la capital esté libre de este padecimiento.

El Dato: En septiembre de 2025, la Secretaría de Obras y Servicios lanzó la licitación para construir la Clínica Especializada Condesa en Gustavo A. Madero.

La secretaría local indicó que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, instruyó que el programa sea de acceso universal y tenga presencia en comunidades vulnerables y marginadas, particularmente en las zonas altas y de barrancas.

Para su conformación, el Sistema Condesa se basa en la experiencia de 25 años de las Clínicas Condesa Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde se brinda atención integral para la prevención y el tratamiento del VIH y el sida.

30 mil 19 pruebas para VIH o ITS aplicó la Sedesa entre octubre de 2024 y 2025

La estrategia de la dependencia local contempla trabajo territorial para identificar ITS en comunidades de difícil acceso, como zonas altas de Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tláhuac, entre otras.

Además de las dos clínicas actuales y del nuevo sistema, próximamente se abrirá una nueva Clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Finkelstein Mizrahi reiteró que tiene el compromiso de garantizar que las pruebas de detección, las estrategias de profilaxis preexposición y postexposición, así como los tratamientos antirretrovirales, estén disponibles cerca de los hogares de la población.

Sobre la misma línea, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de Sedesa, Mauricio López Manning, señaló que el Sistema Condesa operará bajo el modelo de “ciudad de 15 minutos”, con el objetivo de acercar los servicios de salud sexual a espacios como Utopías y estaciones de salud comunitarias.