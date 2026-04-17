Busca IECM que más de 7% de los capitalinos vote en las consultas

PERSONAL DEL IECM informa sobre la consulta y la elección, el pasado 27 de marzo.

Con un récord de registros en el Sistema Electrónico por Internet (SEI) para la jornada anticipada para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, autoridades electorales estimaron que en todo el proceso sufrague, al menos, siete por ciento de la ciudadanía.

La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México Cecilia Aída Hernández Cruz consideró que la cifra histórica de 64 mil 960 capitalinos inscritos en el proceso virtual para votar entre el 20 y 30 de abril, podría deberse a diversos factores, entre ellos, alianzas estratégicas con el Gobierno, asociaciones, entre otros, la manera en informar a la gente y el trabajo de campo y directo con las personas.

El Dato: El IECM afirma que el SEI está blindado para que no haya duplicidad de participantes ni ingresos con credenciales del INE falsos, por lo que se garantiza un solo voto.

“Lo cierto es que muchas personas todavía no saben que existe el Presupuesto Participativo o si lo conocen, muchas veces no saben cómo participar. Esto (el récord) quiere decir que, poco a poco, y es una hipótesis, la ciudadanía se ha apropiado del ejercicio, informándose más.

“Se debe quedar como una buena práctica en el IECM que utilicemos, además de nuestras grandes estrategias de comunicación social, estos trabajos de alianzas estratégicas para informar y el trabajo del territorio”, afirmó a La Razón.

PREPARAN EL EJERCICIO ı Foto: Especial

5 millones 258 mil 709 boletas serán usadas para las consultas del 3 de mayo

Esto, porque las personas inscritas en el SEI para el proceso anticipado representaron 224.8 por ciento más que el ejercicio similar de 2023-2024, en el que hubieron cerca de 20 mil inscripciones.

Ahora, los capitalinos y capitalinas podrán adelantar su sufragio por web para elegir las Copaco y las obras para que sus respectivas alcaldías las lleven a cabo en sus colonias en materia de equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, entre otras.

Debido a los comicios federales de 2027, en el presente año la ciudadanía elegirá los proyectos locales de este año y el siguiente. Para esto hay una bolsa de cuatro mil 400 millones de pesos.

7 mil 500 mascarillas braille tendrá disponibles el IECM para la jornada electoral

Al ser cuestionada sobre la baja participación ciudadana en estos procesos, incluso reconocido por el mismo IECM, Hernández Cruz explicó que, a nivel mundial, esto es una constante y oscila entre cinco y 10 por ciento de la votación ciudadana, por lo que en la ciudad se está dentro de este margen.

“Esto, desde luego, nos gustaría que fuera mayor. Yo no lo clasificaría como una participación baja si no está en el promedio mundial.

“Tenemos ya estimaciones que hacemos con regresiones estadísticas en el IECM, más o menos de cuánto podría ser la participación, pero estas cifras que tenemos me hacen ser mucho más optimista y ojalá pudiéramos rebasar, por lo menos, siete por ciento de participación”, dijo la consejera.

10 días tendrán los capitalinos registrados en el SEI para votar

Aun con el alza de las inscripciones en el SEI y la estimación de una participación de siete por ciento de la lista nominal, de cerca de 7.8 millones de personas, el dato se mantiene por debajo de 10 por ciento, como reconoció la presidenta consejera del órgano electoral, Patricia Avendaño Durán, el 1 de abril pasado.

Durante la impresión del material que será utilizado el 3 de mayo, la titular del IECM consideró que el poco interés de los capitalinos en estos ejercicios es por varios factores, como las elecciones y consultas recientes y, en el caso del Presupuesto Participativo, por el incumplimiento de las alcaldías.

“No creo que podamos rebasar un 10 por ciento de votación. Es muy, muy austero y, como les digo, hay muchos elementos que están generando una gran desmotivación en este tipo de ejercicios.

“En materia de Presupuesto Participativo hay un gran desencanto por la falta de cumplimiento de los proyectos que propone la gente, la manera en los que los dictaminan, cómo los ejecutan”, comentó.

Ejemplo de lo anterior es que, de acuerdo con el portal de proyectos de presupuesto participativo del IECM, en Xochimilco, donde gobierna la morenista Circe Camacho Bastida, el plan para rehabilitar la red secundaria de agua potable en Santiago Tulyehualco ganó la consulta, pero, al momento, la obra que tiene una asignación de tres millones 386 mil 861 pesos no se ha ejecutado.

En tanto, la alcaldía Venustiano Carranza, cuya titular es la morenista Evelyn Parra Álvarez, no ha ejercido el millón 357 mil 398 pesos para instalar cámaras de seguridad en calles de la colonia Aeronáutica Militar.

Esta última alcaldía es una de las que tienen mayor inscripción en el SEI, sólo por detrás de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que también son las que cuentan con más habitantes en la ciudad.

LE TOMAN LA PALABRA AL GCDMX. El pasado 6 de abril, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que su administración impulsará una campaña para aumentar la participación ciudadana en la consulta del Presupuesto Participativo y la elección de las Copaco.

Hernández Cruz mencionó que podría haber algún contacto entre el IECM y el Ejecutivo local para “hacer una campaña mucho más potente”. Afirmó que todos los esfuerzos extra que lleven a cabo instituciones y dependencias son importantes para informar a la ciudadanía.

“Invitamos a la ciudadanía que se registró para que entre el 20 y el 30 de abril pueda emitir su participación y que quien decida al final o quien no se registró, el 3 de mayo pueda acudir”, agregó la consejera electoral.