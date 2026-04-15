Metro CDMX HOY 15 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 15 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3 y A, se coordina el envío de unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Las Líneas 1, 2, 5, 6 y B presentan afluencia… pic.twitter.com/LhoSEGXEfP — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 15, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 6

La línea 6 que corre desde El Rosario a Martín Carrera reporta un retraso en el servicio, el cual informó personal del Metro se debe al retiro de un tren para revisión. Los usuarios reportan a través de redes sociales:

“Porque no avanza la línea 6, ya tenemos 10minutos parados en Azcapotzalco”

“Línea 6, UAM Azcapotzalco, está haciendo base”

“Línea 6, llevamos cerca de 10 min parados en UAM-Azcapotzalco”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso, mientras que el metro aseguró que se agiliza la salida de trenes desde las terminales. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea b dirección Buenavista asiendo base en estación Nezahualcóyotl, llévanos parados 7 minutos”

“Línea B hace tanta base”

“Línea B con marcha lenta”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 7 reporta alta afluencia en varias estaciones

Línea 3 reporta marcha lenta

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 6, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 15, 2026

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LMCT