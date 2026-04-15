Metro CDMX HOY 15 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 15 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 6
La línea 6 que corre desde El Rosario a Martín Carrera reporta un retraso en el servicio, el cual informó personal del Metro se debe al retiro de un tren para revisión. Los usuarios reportan a través de redes sociales:
- “Porque no avanza la línea 6, ya tenemos 10minutos parados en Azcapotzalco”
- “Línea 6, UAM Azcapotzalco, está haciendo base”
- “Línea 6, llevamos cerca de 10 min parados en UAM-Azcapotzalco”
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso, mientras que el metro aseguró que se agiliza la salida de trenes desde las terminales. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea b dirección Buenavista asiendo base en estación Nezahualcóyotl, llévanos parados 7 minutos”
- “Línea B hace tanta base”
- “Línea B con marcha lenta”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 7 reporta alta afluencia en varias estaciones
- Línea 3 reporta marcha lenta
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT