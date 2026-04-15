Marchas y bloqueos en CDMX HOY 15 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha en CDMX del colectivo "Hasta Encontrarles".

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX del colectivo "Hasta Encontrarles". ı Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 15 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este miércoles 15 de abril se prevé una marcha, siete concentraciones y tres citas.

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México: En Estación “Chabacano” (Líneas 2, 8 y 9 del Metro), Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 06:00 .

Unidad Nacional Independiente en Resistencia: En Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00 .

Plataforma Tecnológica de Movilidad “Didi”: En Sede Alterna del Congreso de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:30 .

Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural (INAH): En Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Córdoba No. 45, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 .

Frente Nacional por las 40 Horas: En Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza, desde las 10:00 .

Comité de Apoyo a Palestina de la Facultad de Ciencias de la UNAM: En Facultad de Ciencias de la UNAM, Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán, desde las 11:00 .

Comunidades por la Autonomía: En Centro Nacional de Comunicación Social, A.C., Medellín No. 33, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque) y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan), Alc. Cuauhtémoc ( 12:00 ) y en Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco ( 13:00 ).

Movimiento de Personas con Discapacidad: En Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00 .

Comunidad Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur: En CCH Sur, Blvd. Cataratas y Llanura, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Alc. Coyoacán, desde las 13:00 .

Autogestión Feminista: En Palacio de Bellas Artes (Pasillo de la Jacarandas), Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:30 .

Vecinas y Vecinos Defendiendo Parque Lira: En Sede de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Av. Parque Lira No. 94, Col. Observatorio, Alc. Miguel Hidalgo, durante el día .

Grupo de Acción Revolucionaria: En Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, durante el día.

Citas Agendadas

Vecinos de la Colonia Santo Tomás: En Sede de la Alcaldía Azcapotzalco, Av. Azcapotzalco y Castilla Oriente, Col. Azcapotzalco Centro, Alc. Azcapotzalco, desde las 11:00 .

Alianza de Barrios de Culhuacán: En Sede de la Alcaldía Iztapalapa, Aldama No. 63, Col. San Lucas, Alc. Iztapalapa, desde las 17:00.

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